Warcraft Rumble: Saison 5 ab dem 17. April

Die Veröffentlichung der fünften Saison von Warcraft Rumble steht kurz bevor. In dieser Saison erwartet Spieler:innen eine neue Mini von einer rätselhaften neuen Familie sowie ein ganz neuer Spielmodus für euch und eure Gildenmitglieder!

In der neuesten Saison schließt sich der so mordlüsterne wie niedliche Feendrache dem Kampf an, der mit seinen vielseitigen Talenten und der Fähigkeit, unsichtbare Gegner zu entdecken, völlig neue, heimtückische Strategien und Armeezusammenstellungen ermöglicht. Obwohl er anfällig für Distanzangriffe ist, kann er mit einer ganzen Palette an unterstützenden und schadensverursachenden Fähigkeiten Verbündete stärken, sich an Gegnern vorbeischleichen oder sich sogar in Sicherheit niesen.

Aber das ist noch nicht alles: Der Dunkelmond-Jahrmarkt macht im Laufe von Saison 5 auch in der Miniaturwelt von Warcraft Rumble halt. Jede zweite Woche wird Silas Dunkelmond die Tore zu seiner sagenhaften Sammlung sonderbarer Seltenheiten öffnen. Es gilt also Herausforderungen zu meistern und Gewinnlose zu erhalten. Alle erhaltenen Gewinnlose werden auch mit euren Gildenmitgliedern geteilt und können gegen tolle neue Belohnungen eurer Wahl eingetauscht werden.

Während eures Besuchs in Warcraft Rumble werdet ihr feststellen, dass die Truhen und Goldadern bestimmter Karten mit Chaostruhen vom Dunkelmond-Jahrmarkt ersetzt wurden. Öffnen auf eigene Gefahr – gerüchteweise stecken sie randvoll mit wilder, unberechenbarer Magie!

Weitere Infos zum Feendrache und Dunkelmond-Jahrmarkt findet ihr in diesem Blog.