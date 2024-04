No Rest for the Wicked präsentiert heute den Launch-Trailer

Im Vorfeld des bevorstehenden Starts des Early Access am 18. April um 18:00 Uhr veröffentlichen Moon Studios und Private Division heute den offiziellen Launch-Trailer zum Early Access von No Rest for the Wicked.

Der Trailer zum Action-Rollenspiel (ARPG) aus der Top-Down-Perspektive präsentiert den an Gemälde erinnernden Stil des Spiels und gewährt zugleich erste Blicke auf die Geschichte und einige der Charaktere.

No Rest for the Wicked wird zu einem speziellen Einführungspreis von 35,99 € auf Steam erhältlich sein. Der Einführungspreis ist bis zum 02. Mai um 18:00 Uhr verfügbar. Alle, die No Rest for the Wicked während des Early Access erworben haben, erhalten zudem das Cerim-Rüstungsset. Informationen zum Rüstungsset und wie man es erhält gibt es hier.

Sofern es auf Steam erworben wurde, kann No Rest for the Wicked auch via NVIDIA GeForce NOW Cloud-Gaming gespielt werden. Damit erhalten Spieler:innen sofortigen Zugriff auf GeForce PC-Performance auf fast allen PCs, Macs, SHIELD-TVs, Android- sowie iOS-Geräten und Chromebooks ohne vorherige Downloads.