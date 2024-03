Bulwark: Falconeer Chronicles im Test

Tomas Sala hat die Welt von Bulwark bereits 2020 mit seinem Volgelflugsimulator The Falconeer entworfen. Während sein Erstlingswerk aber mehr eine Fantasy Luftkampfsimulation, quasi ein modernes Dragon Strike (SSI, 1989) war, ist sein neues Spiel Bulwark: Falconeer Chronicles (Bulwark bedeutet in etwa Bollwerk) etwas völlig anderes. Hier müsst ihr eine Stadt bauen. Also so eine Stadt, wie ihr sie bereits im Vorgänger gesehen habt – ein Turm mitten auf einem Felsen in einem Meer (der Ursee), mit ein paar Gebäuden drum herum. In Bulwark: Falconeer Chronicles können das aber dann ein paar mehr Gebäude werden, nach einiger Zeit können hunderttausende Einwohner in eurer neuen Metropolis hausen.

Bulwark: Falconeer Chronicles ist eine Städtebausimulation. Der Anspruch ist allerdings relativ gering gehalten – ihr müsst euch nicht wirklich um viele Details kümmern, sondern könnt einfach drauf los bauen. Anfangs erinnert das Spiel eher an ein Handyspiel als an eine ernsthafte Städtebausimulation wie z.B. Cities: Skylines.