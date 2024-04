Princess Peach: Showtime! im Test

FAZIT

So sehr ich mich auch darüber freue, dass Nintendo Prinzessin Peach nach fast zwei Jahrzehnten endlich einen eigenen Soloauftritt spendiert, stellt sich schon nach wenigen Spielststunden etwas die Ernüchterung ein. Prinzessin Peach: Showtime! orientiert sich nämlich sehr stark an den einfachen, fröhlichen Spielereien von Kirby und Yoshi als an den ausgefeilten Jump’n’Run-Games von Mario oder Luigis Spukhaus-Abenteuern. Darüber hinaus richtet man eindeutig den Fokus auf die jüngere und vor allem eine weibliche Zielgruppe und dieser traut man dann scheinbar auch kein besonders anspruchsvolles Gameplay zu. Und weil das Abenteuer dann auch sehr schnell schon wieder vorbei ist und die Inhalte nur wenig Langzeitmotivation bieten, bleibt ein fahler Nachgeschmack. Wer sich an diesen Kritikpunkten nicht stört und ein paar kurzweilige Stunden mit seiner Lieblings-Prinzessin verbringen will, der macht aber mit Prinzessin Peach: Showtime! nichts verkehrt.