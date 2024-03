Offizieller Trailer zur Fallout-Serie und neues Startdatum

Prime Video hat heute erstmals die Türen zu den Vaults geöffnet und veröffentlicht den offiziellen Trailer zur neuen Serie, basierend auf dem beliebten, retro-futuristischen Videospiel-Franchise.

Im Trailer zeigt sich der für das Spiel typische weitreichende Aufbau von Welten und der charakteristische schwarze Humor von Fallout. Zuschauer:innen lernen die Bunkerbewohnerin Lucy (Ella Purnell) kennen, die damit hadert, sich in der verqueren und gefährlichen Welt des verstrahlten Ödlands zurechtzufinden. Außerdem können sich Fans auf einen ersten Blick auf Moldaver (Sarita Choudhury) und Ma June (Dale Dickey) freuen. Der Trailer bestätigt zudem: Alle acht Episoden sind ab 11. April exklusiv bei Prime Video verfügbar – also einen Tag früher als zuvor angekündigt.

Jonathan Nolan hat bei den ersten drei Episoden der Serie Regie geführt. Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner fungieren als Executive Producer, Autor:innen und Co-Showrunner. Die Serie ist von Kilter Films produziert und Jonathan Nolan, Lisa Joy und Athena Wickham von Kilter Films sind Executive Producer, zusammen mit Todd Howard für Bethesda Game Studios und James Altman für Bethesda Softworks.

Ella Purnell (Yellowjackets), Aaron Moten (Emancipation) und Walton Goggins (The Hateful 8) sind in den Hauptrollen von Fallout zu sehen. Amazon MGM Studios und Kilter Films haben die Serie in Zusammenarbeit mit Bethesda Game Studios und Bethesda Softworks produziert. Zum weiteren Cast der Serie gehören u.a. Moisés Arias (The King of Staten Island), Kyle MacLachlan (Das Geheimnis von Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Severance), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers), Annabel O’Hagan (Law & Order: Special Victims Unit) und Xelia Mendes-Jones (Das Rad der Zeit).

Basierend auf einer der größten Videospielserien aller Zeiten erzählt Fallout die Geschichte von Habenden und Habenichtsen in einer Welt, in der so gut wie nichts mehr zu haben ist. Zweihundert Jahre nach der Apokalypse sind die sanftmütigen Bewohner der luxuriösen Fallout-Bunker gezwungen, wieder in die verstrahlte Höllenlandschaft zurückzukehren, die ihre Vorfahren hinterlassen haben – und sind schockiert, als dort eine unglaublich komplexe, fröhlich-schräge und enorm gewalttätige Welt auf sie wartet.

Lucy (Ella Purnell) ist eine optimistische Bunkerbewohnerin mit typisch amerikanischer „Can Do“-Mentalität. Ihr friedliches und idealistisches Wesen wird auf die Probe gestellt, als sie an die Oberfläche gezwungen wird, um ihren Vater zu retten. Maximus (Aaron Moten) ist ein junger Soldat in der militärischen Gruppierung Brotherhood of Steels. Er ist bereit alles zu tun, um die Ziele der Brotherhood voranzubringen und für Recht und Ordnung im Ödland zu sorgen. Ghoul (Walton Goggins) ist ein moralisch fragwürdiger Kopfgeldjäger, der schon seit 200 Jahren durch die postnukleare Welt streift.