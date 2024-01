Enshrouded im Test

Schwer zu sagen, ob es weiterhin so populär bleibt, aber eines muss man sagen – es ist wirklich gut! Ich habe seit dem fantastischen Valheim kein so gutes Survival Game mehr gesehen. Ihr erwacht in einem Tank (einer Cryokapsel?) in einer Höhle und vor euch offenbart sich eine Welt, die ihre beste Zeit bereits hinter sich hat. Ruinen, Skelette (die sich nicht mehr bewegen), verfallene Gebäude, dazu Monster und hungrige Tiere, die durch die Gegend ziehen. Und immer wieder von blauem Nebel überzogene Gebiete, in denen ein seltsamer Pilz wuchert und entstellte Kreaturen herumlungern. Der Nebel ist offensichtlich auch nicht sonderlich gesund, wir nehmen Schaden, sobald wir uns länger als fünf Minuten darin aufhalten. Wir sind aber etwas besonderes – normale Menschen sterben in dem Nebel noch viel schneller. Vielleicht treffen wir deshalb nur so wenige Überlebende. Dafür sind aber seltsame Wesen im Nebel… waren das früher Menschen? Wenn ja, sind sie ziemlich verunstaltet.

Zu Beginn des Spieles erstellen wir unseren Spielcharakter. Die Optionen sind nicht so extrem umfangreich und vor allem optischer Natur – Oberkörper, Geschlecht, Bart, Haar und Haarfarbe, dazu stehen mehrere Stimmen zur Wahl, viel mehr gibt es nicht. Immerhin dürfen wir uns auch einen Namen geben. Mit nur einer Unterhose (und einem BH, wenn wir eine Frau erstellt haben) bekleidet wachen wir auf (sorry, nackig gibt es in dem Spiel nicht) und beginnen gleich damit, die Umgebung zu erkunden und Ressourcen zu sammeln. Steine, Pilze, Holz, Fleisch, Obst, Waffen, Heiltränke und was eben so alles herumliegt. Keine Ahnung wo wir das alles hinstecken, aber wir können verdammt viel in unserer Unterhose tragen, bis wir überlastet sind. Die ersten Gegner erschlagen wir mit einer Fackel, zur Not auch mit den Fäusten. Während wir die Gegend erkunden, haben wir regelmäßig Geistesblitze und lernen Möglichkeiten, die gefundenen Ressourcen auch zum Basteln einzusetzen. Wir bauen also eine Werkbank, einen neuen Hammer, und vor allem zuerst einmal einen Altar der Flamme als Mittelpunkt unseres neuen Lagers.