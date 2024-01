Islands of Insight erscheint am 13. Februar 2024

Behaviour Interactive und Lunarch Studios geben bekannt, dass Islands of Insight am 13. Februar offiziell auf Steam erscheinen wird.

Für diejenigen, die das Spiel bereits vor der Veröffentlichung ausprobieren möchten, wird eine neue Demo von Islands of Insight als Teil des Steam Next Fest vom 05. bis 12. Februar zur Verfügung stehen.

In diesem Shared-World-Puzzlespiel schlüpfen die Spieler:innen in die Rolle eines Suchers auf friedlicher Entdeckungsreise. Sie können unzählige Stunden damit verbringen, in ihrem eigenen Tempo über 10.000 Rätsel in fünf einzigartigen Biomen zu suchen und zu lösen. Die Rätsel, auf die sie stoßen, sind vollgepackt mit Geheimnissen und lebendigen Landschaften, die es zu erforschen gilt. Die Rätsel wurden von einigen der besten Köpfe im Rätseldesign entworfen, um ein fesselndes Erlebnis sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Rätselfans zu schaffen.

In dem neuen Deep Dive-Video bietet Elyot Grant, CEO und Game Director von Lunarch Studios, den bisher ausführlichsten Blick auf Islands of Insight. Die Spieler:innen erhalten einen Einblick in einige der verschiedenen Rätseltypen des Spiels, die Welt, den Spielfortschritt und die allgemeine Spielerfahrung, die sie vom vollständigen Spiel erwarten können.

Exklusive Einblicke dank neuer Demo

„Es gibt so viel in Islands of Insight zu entdecken“, sagt Carla Rylance, Head of External Production bei Behaviour Interactive. „Da der Veröffentlichungstermin immer näher rückt, freuen wir uns sehr, den Spieler:innen mit unserer neuen Demo während des Steam Next Fest vom 05. bis 12. Februar eine weitere Chance zu geben, einen Teil dieser Welt zu erleben.“

Diejenigen, die es nicht abwarten können, können sich auf der offiziellen Website registrieren, um einen Early-Access-Code zu erhalten. Die Codes für den vorzeitigen Zugang werden ab dem 02. Februar verteilt. Der Vorabzugang läuft vom 02. bis 04. Februar.

Weitere Informationen zu Islands of Insight gibt es auf der offiziellen Website.