JBL Quantum TWS Air im Test

Wer auch unterwegs beim Spielen nicht auf punktgenauen Surround Sound verzichten möchte, sollte sich die JBL Quantum TWS Air In-Ear Kopfhörer genauer ansehen.

Technische Daten

Treibergröße (mm) 6.8

Number of Microphones 4

Treiberempfindlichkeit bei 1 kHz/ 1 mW (dB) 102

Dynamischer Frequenzgang (Hz) 20 Hz – 20 kHz

Impedanz (Ohm) 16

Charging Case Weight (oz) 1.3

Earpiece Weight (oz) .3

Gewicht Ladebox (g) 35.4

Gewicht Ohrhörer (g) 8.8

Bluetooth-Version 5.2

Bluetooth-Profile A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Bluetooth-Frequenz 2.4 GHz – 2.4835 GHz

Bluetooth-Übertragugsmodulation GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK

Bluetooth-Übertragungsleistung <10 dBm (EIRP)

Ladezeit (leerer Akku in Stunden) 2

Sprechzeit (Stunden) 4

Maximale Wiedergabezeit (Stunden) 24

IPX-KlassifizierungIPX4

Preis: € 93,99.-

Packungsinhalt:

1 x Quantum TWS Air-Ohrhörer

1 x USB-Funkdongle

1 x Ladebox

1 x Ohrstöpsel in 3 Größen

1 x USB-C-Ladekabel

1 x Garantie/Warnung (W/!)

1 x Produkt-Kurzanleitung/Sicherheitsdatenblatt (S/i)

Lieferumfang und Design

Die JBL Quantum TWS Air werden in einer gewohnt hochwertigen Verpackung geliefert. Im Lieferumfang enthalten sind die Ladebox für die In-Ears, Ohrstöpsel in klein, mittel und großer Ausführung, ein 2.4 GHz USB-C Dongle und ein Ladekabel. Die Kopfhörer sind sehr dezent und im Vergleich zu den JBL Quantum TWS etwas kleiner. Die Ladebox ist auch minimal kleiner, wirkt aber sehr robust. Der USB-C Dongle findet ebenfalls Platz darin und ist damit auch immer mit dabei. Die Qualität der Box und der Kopfhörer ist gut. Zwar werden eher günstigere Materialien wie Kunststoff verwendet, aber dieser ist dafür sehr gut verarbeitet. Um die Kopfhörer im vollen Umfang nutzen zu können, muss weiters die JBL Headphones App auf dem eigenen Smartphone installiert werden. In dieser kann dann der Ladestand überprüft, oder der Equalizer angepasst werden.

Tragekomfort, Klang und Features

Im Gegensatz zu den JBL Quantum TWS fühlen sich die Quantum TWS Air für mich im Ohr etwas unangenehm an. Ich weiß nicht, ob es an der anderen Form oder am geringen Gewicht liegt. Ich habe aber ständig das Gefühl, als würden mir die In-Ears fast aus dem Ohr fallen. Trotz dieses Gefühls, ist es aber dann doch kein einziges Mal passiert. Die Kopfhörer liegen gut im Ohr, drücken nicht und die Stöpsel sind anpassbar. Der Klang ist zwar nicht mit On- oder Over-Ear Kopfhörern zu vergleichen, aber in der Kategorie der In-Ears ist er sehr gut. Egal ob für Gaming, Musik oder Telefonate, die Qualität ist ausgewogen und gut. Über Bluetooth gefällt mir der Klang besser als über den Dongle, verbraucht dadurch aber natürlich auch mehr Akku. Der Surround Sound ist für In-Ears grandios, beim Spielen von Titeln wie z.B. Counter Strike 2 fiel mir kaum auf, dass ich eigentlich gar kein Headset in Verwendung hatte. Der Talk-Thru Modus, also die Möglichkeit den Außensound der Kopfhörer in die In-Ears umzuleiten, ist zwar nicht schlecht, aber ob ich die Kopfhörer zweimal als „Touch-Geste“ antippe oder die Kopfhörer aus den Ohren nehme ist letztlich auch egal. Der Ambient Aware Modus ist dafür sehr praktisch, hierbei vermischen sich der „Außen“ und der „Innen“ Sound der Kopfhörer und man hört in den öffentlichen Verkehrsmitteln tatsächlich die Durchsagen.

​Einen kleinen Schwachpunkt Punkt haben die JBL Quantum TWS Air allerdings, ihre meiner Meinung nach geringe Akkulaufzeit. Beim Nutzen der Bluetooth-Verbindung und mittlerer bis hoher Lautstärke hält der Akku der In-Ears gerade mal 6-8 Stunden. Danach brauchen die Kopfhörer mindestens 20 Minuten in der Ladebox um wieder 2-3 Stunden Musik hören zu können. Auch die Mikrofone der In-Ears erwiesen sich bei mir nicht ganz so gut im Alltag. In einem ruhigen Raum klingt es zwar sehr verständlich, aber wenn man an einer Straße steht ist es dem „Gegenüber“ schon kaum mehr möglich einen zu verstehen. Dafür ist die Verbindung zwischen den Kopfhörern und dem Empfangsgerät sehr stabil. Sowohl mit dem Dongle als auch mit Bluetooth hatte ich hier keine Probleme. Sobald man die Ladebox öffnet verbinden sich die Kopfhörer sofort.