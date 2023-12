Unter dem Publisher und zugleich Entwickler Envision Entertainment kam am 13.12.2023 Pioneers of Pagonia auf Steam in den Early Access. Auch wenn Ihr von Envision Entertainment bislang noch nicht viel gehört haben solltet, so ist Euch der Name Volker Wertich möglicherweise schon einmal untergekommen. Dieser ist Creative Director bei Envision Entertainment und Erfinder der originalen Die Siedler Reihe – und das merkt man Pioneers of Pagonia auch an.

Story und Setting

Die Story und das Setting von Pioneers of Pagonia ist schnell erklärt. Als Spieler:innen kommt man mit einem Schiff voller Pioniere auf einer der Inseln von Pagonia an, um die verlorenen Stämme der Inseln wieder zu finden und zu vereinigen. Hierfür errichtet Ihr eine Siedlung und erkundet zugleich die teilweise leicht magisch angehauchte Insel. Das war es auch schon mit der Story und dem Setting – viel mehr gibt’s nicht und kommen im Spiel auch keine weiteren erzählerisch inszenierten Dialoge oder gar Zwischensequenzen vor. Dies scheint eine bewusste Entscheidung der Entwickler zu sein und ist es nach den derzeit verfügbaren Informationen von Envision Entertainment auch nicht geplant hier eine Kampagne mit mehr Story nachzuliefern. Vielmehr möchten sich die Entwickler auf prozedurale Missionen und Karten konzentrieren. Wer sich hier also ein tiefes Eintauchen in eine Spielwelt erhofft hätte und mit einer spannenden Geschichte das Spiel erleben wollte, wird mit Pioneers of Pagonia wohl keine große Freude haben. Für alle anderen eröffnet sich mit Pioneers of Pagonia durchaus ein sehr charmantes Aufbaustrategiespiel das Euch einige Stunden an den Bildschirm fesseln kann.