Made in Tyrol

Citadale

Die wohl bekannteste Spieleserie von ERMedia ist Citadale. Bereits 2017 ist Citadale: The Legends Trilogy auf Steam erschienen. Sie beinhaltet drei klassische 2D Sidescroller (Gate of Souls, Curse of Darkness, Legacy of Fate), in denen wir uns als Monsterjäger Sonja, Gabriel und Christoph Dorleac (die Familie war nicht sehr abwechslungsreich bei ihrer Berufswahl) durch Levels voller Zombies, Skelette und sonstiger Geister durchkämpfen. Peitsche, Schwert und zusätzliche (nur ein paar Mal einsetzbare) Waffen räumen mit den Gegnern (inklusive kleiner Bosse zum Levelende) auf. Wer je eines der alten Castlevanias gespielt hat, fühlt sich sofort zu Hause. Gamepad wird unterstützt, Bugs sind aber leider relativ häufig. Die Geschichte wird 100 Jahre später fortgesetzt in Citadale – The Ancestral Strain (2018), wo wir als Arion, ein weiterer Spross der Dorleac Familie, auf Monsterjagd gehen. Die Level sind nun größer, die Animationen geschmeidiger, die Bugs weniger und das Repertoire an verfügbaren Moves ist gewachsen, auch kann unser Held nun zwei Items mit sich tragen, aber davon abgesehen spielt es sich immer noch wie Castlevania. Noch mehr davon gibt es im Nachfolger Citadale – The Awakened Spirit aus dem Jahr 2020. Hier spielen wir wieder Ariel, der gegen einen verführerischen Dämon antritt, der seine Hochzeit vereitelt hat.

Das erst dieses Jahr erschienene Citadale Resurrection ist eine Sammlung aus fünf unterschiedlichen Spielen, die an fünf verschiedene Retro Systeme aus den 80ern/90ern erinnern. Von MS-DOS über Handhelds zu einer 16-bit Konsole. Zwei der Games sind gratis, die anderen drei sind kostenpflichtige DLCs. Alle fünf sind 2D Sidescroller, die im Citadale-Universum spielen. Wer noch tiefer in die Story von Citadale eintauchen will, aber keine 2D Sidescroller mag, kann dies mit dem neuen Untold Tales of Citadale: The Shadow Maker tun. Hier kämpft ihr als Gabriel Dorleac gegen den Erzfeind Rhogul und seine Schergen in einem mit dem RPG Maker erstellten JRPG in rundenweisen Kämpfen.