Have a Nice Death im Test

Der Alltag bei Death Inc.

In Have a Nice Death wird die Handlung hauptsächlich durch Dialoge erzählt. Es gibt eine Fülle von Texten, und besonders am Anfang, nehmen diese mehr Zeit in Anspruch als das eigentliche Spielen. Dennoch hat mich das nie gestört, da die Dialoge wirklich gut geschrieben sind und den aberwitzigen Humor des Spiels vermitteln. Die verschiedenen Charaktere, wie der mürrische Tod selbst, der gestresste Rezeptionist Patrick, der sorglose Praktikant Pump Quinn und viele andere, haben alle lustige oder sarkastische Dinge zu sagen. Ich habe beim Spielen die Gespräche mit den Mitarbeitern nicht selten mit einem leichten Schmunzeln verlassen, und jeder der selbst in einer Firma, etc. arbeitet wird hier bestimmt einige witzige Parallelen zu seiner Arbeit bemerken. Selbst nach rund 20 Stunden Spielzeit ist dieser Humor immer noch so präsent wie am Anfang. Die gut geschriebenen Charaktere und das spannende Setting sind also definitiv eine der Stäken von Have a Nice Death.

Noch dazu gibt es auch die Plagegeister, die verschiedenen Abteilungsleiter von Death Inc. Diese sind sehr unangenehme Zeitgenossen und rebellieren derzeit gegen ihren Chef, also uns. Sie arbeiten, wie sie wollen und ohne Rücksicht auf andere Mitarbeiter, was Death Inc. Ins Chaos stürzt. Sie sind unsere größten Feinde und unser Ziel ist es, sie daran zu erinnern, wer der Boss in der Firma eigentlich ist. Dafür müssen wir die verschiedenen Abteilungen des Unternehmens durchlaufen, wobei jede Abteilung eine bestimmte Todesursache nachstellt. Die Abteilungsleiter und deren Abteilungen sind alle originell und skurril gestaltet, und sie tragen maßgeblich zur Handlung und zum Spielverlauf bei. Zum Beispiel gibt es die Krankheitsabteilung, geleitet von Hector Krank, einem riesigen Krebs. Es dauert auch nicht lang bis man merkt, warum Hector Krank so dargestellt wird. Hier werden der dunkle Humor und die Kreativität des Studios nochmals deutlich bemerkbar.