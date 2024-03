Interessante Indie Games – Spielreleases 2024

Wir haben ein paar interessante Indie-Gameveröffentlichungen in 2024 und darüber hinaus für euch: Wer auf der Suche nach neuen Titeln ist und Lust auf Detektivabenteuer und spannende Erlebnisse hat, bekommt in diesem Jahr viele Möglichkeiten, in neue Spielwelten einzutauchen.

Was verstehen wir eigentlich unter Indie Games?

Kurz gesagt sind Indie-Games eigentlich das Gegenteil von AAA-Titeln und besonders in den letzten Jahren erfreuen sie sich immer größerer Beliebtheit. „Independent Games“ sind unabhängig von einem Publisher produzierte Spiele, weshalb die Entwicklung meist kostengünstiger ist und dadurch auch das Spiel zu einem günstigeren Preis erworben werden kann. Durchschnittlich zahlen Gamer für ein Indie-Game zwischen 5 und 25 Euro. Die Low-Budgetspiele sind oftmals auch durch unkonventionelle Grafikstile bekannt und stehen für innovative Ideen und verrückte Elemente. Bekanntester Vertreter des Genres ist Minecraft.

Das Spielen im simplen Design und mit niedrigerem Produktionsbudget nicht weniger erfolgreich sein müssen, bewiesen bereits die bekanntesten Handyspiele wie Candy Crush Saga oder iSlash Heroes. Und auch der iGaming Sektor beweist, dass die Aufmachung der Spiele nicht über den Spielspaß oder Spannungsfaktor entscheidet. Ähnlich wie die Nachfrage auf dem Indie-Markt steigt auch das Interesse an Automatenspielen wie bei www.loewen-play.de stetig an.

The Mermaid’s Tongue

Wann genau die Fortsetzung des spannenden Krimi-Detektivspiels Tangle Tower released wird, ist noch nicht klar, nur dass es im Laufe des Jahres so weit sein soll. Verfügbar für PC, Xbox und PS5 wird das Spiel schon jetzt als Erfolg gehandelt. Mit Detective Grimoire und Sally geht es auf neue Abenteuer, um den Mord an Magnur Mortuga zu lösen. Dabei passieren verrückte Dinge, denn es könnte sein, dass ein Fluch über Mortuga liegt. Außergewöhnliches Feature des Spiels ist, dass bei der Suche nach Hinweisen mit Objekten interagiert werden kann, die in der Fortsetzung bereits in 3D vorliegen. Die bereits auf Steam verfügbare kostenlose Demo ging bereits durch die Decke und macht das Warten auf die Veröffentlichung der Vollversion umso schwerer.

Tiny Glade

Das lediglich für PC veröffentlichte Spiel, ist ein Must-have für alle Baufans. Das Spiel schafft die Möglichkeit, eigene Häuser und ganze Städte zu erschaffen. Sogar Schlösser können in Tiny Glade errichtet werden. Der Entwickler Pounce Light hat einen Sandbox-Builder erschaffen, bei dem das Ziel darin liegt, im eigenen Tempo Landschaften zu gestalten und dabei mit verschiedenen Materialien zu experimentieren. Ein gemütliches Game für Kreative, die sich mehr Abwechslung wünschen und zwischen den verschiedenen Spielgenres, wie sie www.lmz-bw.de beschreibt, wechseln möchten.

Hauntii

Moonloo Games bringt ein neues Abenteuer auf den Markt. In der Rolle eines Geistes suchen Gamer bei dem neuen Titel Hauntii nach Antworten. Einzigartig bei diesem Spiel ist, dass der Twin-Stick-Shooter eigentlich für langsame Spiele entwickelt wurde. Dennoch können die Spieler mithilfe der Steuerung an ihren Gegnern vorbeilaufen und die Navigation durch Hindernisse ist problemlos möglich. Alle Objekte im Spielmodus können in den Besitz des Gamers übergehen, der auf seiner Reise durch die mystische Welt viel entdecken kann. Der Stil des Spiels ist ausgereift und das Konzept überzeugt bei Indie-Fans auf ganzer Linie. Neben Konsolen wie Xbox und PS wird das Spiel auch für PC und Switch verfügbar sein.

Closer the Distance

Das neue Spiel von Osmotic Studios steht bereits in den Startlöchern. Mit einer Slice-of-Life-Simulation kommt ein realitätsnahes Indie-Game auf den Markt. Die Hauptprotagonistin Angela führt durch die Geschichte, die die Handlung nach einem Autounfall erzählt. Das Schicksal der Stadt liegt in den Händen der Gamer. Spieler, die Wert auf eine ausgefeilte Storyline haben, sollten sich dieses Spiel nicht entgehen lassen. Einen detaillierteren Bericht stellt www.gaminggadgets.de zur Verfügung.

Demonschool

Ein taktisches Rollenspiel erwartet Gamer bei diesem neuen Titel von Necrosoft Games. Darin treten die Protagonisten Faye und ihre Freunde gegen gefährliche Demonen in den Kampf. Das Spiel ist eine Mischung aus RPG und italienischem Horrorkino. Ein facettenreiches Gameplay verspricht unerwartete Momente. Das Spiel wird neben PlayStation 4 und 5, sowie Xbox Series X auch für Nintendo Switch, PC und macOS verfügbar sein.

2024 verspricht also ein Jahr des Indie-Gamings zu werden. Bereits in den vergangenen Jahren nahm das Angebot stark zu, nachdem die Nachfrage nach den außergewöhnlichen Titeln mit meist geringem Produktionsbudget extrem zugenommen hat. Neben den genannten Games warten noch viele weitere Indie-Spiele auf ihren Release in diesem Jahr, darunter Hades 2, Helskate oder Deadstatic Strive. Alle Spiele vereint der Mut ihrer Entwickler, etwas Neues zu probieren und Gamer immer wieder zu überraschen. Mit den vielen verschiedenen Titeln aus unterschiedlichen Genres sieht es ganz so aus, als würden die großen Gamingkonzerne ein paar Marktanteile abgeben.