No Rest for the Wicked bekommt ihr ab dem 18. April zu einem Sonderpreis

No Rest for the Wicked, das Präzisions-Action-Rollenspiel von Moon Studios und Private Division, wird am Donnerstag, den 18. April 2024, um 18:00 Uhr im Early Access für PC auf Steam veröffentlicht.

In den ersten zwei Wochen nach der Early-Access-Veröffentlichung des Spiels am 18. April wird No Rest for the Wicked zu einem speziellen Einführungspreis von 35,99 € auf Steam erhältlich sein. Zusätzlich schließt sich Private Division mit verschiedenen Streamer:innen und Content Creators für ein Partnerprogramm zum Spiel zusammen. Über diese Partner:innen und deren entsprechende Links kann No Rest for the Wicked mit einem weiteren Rabatt von 4,- € auf den speziellen Einführungspreis erworben werden, wodurch der Gesamtpreis dann bei 31,99 € für die ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung liegt. No Rest for the Wicked wird nach den ersten zwei Wochen zu einem regulären Preis von 39,99 € angeboten.*

In kürzlich veröffentlichten Social Media-Posts der Moon Studios-Mitbegründer Thomas Mahler und Gennadiy Korol haben sie bestätigt, dass No Rest for the Wicked keine Mikrotransaktionen enthalten wird. Diese Entscheidung unterstreicht das Engagement von Moon Studios, den Spieler:innen ein umfassendes und immersives Spielerlebnis zu bieten.

Darüber hinaus bestätigten sie, dass „Wicked“ den Vorlieben der Spieler:innen entgegenkommt, indem es ein nahtloses Einzelspiel-Erlebnis ohne die Notwendigkeit einer Online-Verbindung und ohne Anti-Cheat-Software bietet. No Rest for the Wicked wird einen umfangreichen Offline-Modus bieten, der den Spieler:innen ein ununterbrochenes Spielvergnügen in verschiedenen Spielumgebungen garantiert.

Weitere Informationen zu No Rest for the Wicked gibt es unter www.NoRestForTheWicked.com.

*Preisgestaltung basiert auf der UVP von Private Division. Der tatsächliche Verkaufspreis bei Händlern kann abweichen.