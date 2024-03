The Planet Crafter: Ab 10. April für PC erhältlich

Miju Games, ein unabhängiges französisches Entwicklerstudio, freut sich, das offizielle Veröffentlichungsdatum von The Planet Crafter bekannt zu geben, das bereits seit März 2022 als Early Access auf Steam verfügbar ist.

Das Open-World-3D-Crafting-Spiel in der Egoperspektive, das Survival und Weltraumerkundung kombiniert, wird am 10. April 2024 in der Vollversion für PC erscheinen. Das Launch-Update des Spiels wird einen neuen Multiplayer-Modus für bis zu 8 Spieler, mehrere neue Biome und eine Vielzahl von neuen Tierarten enthalten.

The Planet Crafter versetzt die Spieler in ein interstellares Universum, in dem sie vor der faszinierenden und monumentalen Aufgabe stehen, einen lebensfeindlichen Planeten zu terraformen, um ihn für Menschen bewohnbar zu machen. Um ihr Ziel, eine neue Biosphäre zu schaffen, zu erreichen, müssen die Spieler Sauerstoff produzieren, Wärme erzeugen, sorgfältig Ressourcen sammeln, ihre Basis errichten und ihren Einfallsreichtum nutzen, um die Elemente zu manipulieren und gleichzeitig die feindlichen Bedingungen ihrer Umgebung zu überleben.

The Planet Crafter bietet ein komplexes und innovatives Spielsystem, bei dem die Handlungen der Spieler direkten Einfluss auf die Veränderung der Welt haben, in der sie leben. Durch die Entwicklung technischer Ausrüstung und die Optimierung des zur Verfügung stehenden Raums und der Ressourcen können die Spieler die Ergebnisse ihrer Eingriffe beobachten und erleben, wie der Terraforming-Index nach und nach ansteigt, wodurch neue Möglichkeiten und Herausforderungen entstehen. Mit jedem Fortschritt enthüllen die Spieler die Geheimnisse des Planeten und bringen Leben in das karge Land, das sie in eine üppige, lebendige Oase verwandeln.

Das Spiel bietet ein umfassendes und abwechslungsreiches Spielerlebnis mit über 30 zu erforschenden Biomen, einer Story mit mehreren Erzählsträngen, verschiedenen Schwierigkeitsgraden und einem brandneuen Multiplayer-Koop-Modus für die Zusammenarbeit auf ein gemeinsames Ziel hin. Die Spieler können dieses epische Weltraumabenteuer im Solomodus genießen oder ihre Erkundungen mit der Community teilen.

Die Community spielte bei der Entwicklung des Spiels eine zentrale Rolle. Die Version 1.0 von The Planet Crafter ist das Ergebnis des wertvollen Feedbacks und der Anregungen von über 750.000 Spielern, die das Spiel während der Early-Access-Phase unterstützt haben. In den vergangenen 24 Monaten wurden zahlreiche Testversionen für die Hardcore-Community zur Verfügung gestellt, so dass MIJU Games noch besser auf die Erwartungen der Spieler eingehen konnte. Das Hinzufügen von Tierarten in der Vollversion des Spiels ist ein direktes Ergebnis der vielen Wünsche, die von angehenden Terraformern geäußert wurden, und unterstreicht ihre entscheidende Bedeutung für die Entwicklung und Fertigstellung von The Planet Crafter.

The Planet Crafter wird am 10. April 2024 zum empfohlenen Verkaufspreis von 23,99 Euro für PC erhältlich sein. Vom 10. bis 17. April 2024 erhalten die Spieler einen Rabatt von 30 % auf den Kauf des Spiels.