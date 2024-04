Wings for Life World Run – Gaming-Community engagiert sich

Eine Woche vor dem Wings for Life World Run (5. Mai, 13 Uhr) organisiert Österreichs bekanntester Streamer Rafael „Veni“ Eisler ein einzigartiges Event in der Minecraft-Welt, das den größten Spendenlauf der Welt zugunsten der Rückenmarksforschung simuliert.

Jetzt ruft Veni die deutschsprachige Gaming-Community in Österreich, Deutschland und der Schweiz zur Teilnahme auf.

„Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass ich überlegt habe, den Wings for Life World Run in der Gamingwelt zu verankern. Jetzt habe ich es endlich umsetzen können. Ich hoffe, damit viel zu bewegen. Für mich ist das Event eines der Highlights des Jahres”, so Veni. Für sein virtuelles Event hat er bereits BastiGHG, größter deutschsprachige Minecraft-Streamer, LetsHugo, deutschsprachiger Twitch-Streamer aus Luxemburg und die österreichische Streamerin Veyla gewinnen können.

Der Event simuliert den Wings for Life World Run, indem Spieler:innen in einer speziellen Minecraft-Welt alle zeitgleich starten und vor einer sich bewegenden Spielgrenze fliehen. Ziel ist es, wie beim echten Wings for Life World Run, die längste Distanz zurückzulegen, während die Minecraft World Border sich immer weiter beschleunigt bis schließlich die Gewinnerin bzw. der Gewinner feststeht.

Jeder kann beim Minecraft-Event dabei sein und sich gegen die Besten der Szene messen. Der Event wird live auf Venis Twitch-Kanal übertragen und soll alle Teilnehmer:innen und Zuschauer:innen motivieren, auch beim tatsächlichen Wings for Life World Run am 5. Mai um 13 Uhr an den Start zu gehen. Dafür haben Veni und Veyla ein eigenes Gaming Community DACH Team gegründet, das Veyla als Teamcaptain auch anführt. Jeder kann dem Team beitreten und individuell mit der App und seinem Fitnesslevel entsprechend laufen, gehen oder im Rollstuhl rollen. 100 Prozent der Startgelder und Spenden des Wings for Life World Runs fließen in die Rückenmarksforschung und helfen, eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden.

Informationen und Anmeldung unter www.mcworld.run.