Disjunction im Test

Wach auf! Zeit zu sterben.

Gelingt der Versuch, sich aus einer missglückten Infiltration herauszuballern, wieder mal nicht, heißt es zurück zum letzten Checkpoint. Was die Sache nicht gerade einfacher macht: Energie und Munition bekommt man nur zwischen Levels zurück. Habe ich also schon all meine Ressourcen aufgebraucht, um nur einen Checkpoint zu erreichen, muss ich den Rest des Levels ohne diese auskommen. Hat man sich etwa durch großzügiges Nützen seiner Spezialfähigkeiten in eine Situation gebracht aus der man aus Energiemangel nicht mehr herauskommt, hilft nur noch ein Neustart des ganzen Levels. Praktischerweise geht das direkt aus dem Menü heraus. Da einzelne Missionen nicht sehr lang sind, kann man das gerade noch verkraften. Wobei einem so schleichlastigen Erlebnis eine etwas höhere Dichte an Checkpoints nicht unbedingt geschadet hätte. Ich geb’s ja zu, ich bin ein Fan des Quicksaves, wenn vorhanden.

Das ist aber auch schon alles, was am Leveldesign zu bemängeln ist. Der grundlegende Aufbau ist gut gelungen. Anordnung der Gegner in Kombination mit der Geometrie von Räumen und Passagen, bieten immer größere Herausforderungen ohne je unfair zu wirken. Gelegentlich überraschen Levels auch mit Eigenheiten wie beispielsweise Containern die durch die Gegend transportiert und dadurch potentiell zur mobilen Deckung werden.