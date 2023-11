Prison City im Test

Nach einer Woche Call of Duty mit seinem hektischen Gameplay und seiner freundlichen Community war es Zeit für etwas vollkommen anderes, und dafür war Prison City genau das Richtige. In einem Szenario, das an den Kultklassiker „Die Klapperschlange“ (1981) von John Carpenter und mit Kurt Russel in der Hauptrolle erinnert, werden wir als ehemaliger Elitepolizist in das Detroit der Zukunft (ok, in ein fiktives Detroit im Jahr 1997) eingeschleust, um die dort herrschende Gang der Techno-Terroristen zu eliminieren. Detroit wurde 1994 evakuiert und in ein riesiges Gefängnis verwandelt. Sonderlich viel Vorgeschichte gibt es also nicht, aber darauf kommt es bei Prison City ja auch nicht an. Prison City ist ein Sidescroller, der an die Klassiker der 80er erinnert.

Wir sind Hal Bruzer, und alles was sich bewegt ist feindlich und kann bekämpft werden. Gegner sollten nicht berührt werden und ihren Angriffen muss ausgewichen werden, dazu gibt es viele Gefahren in der Umwelt, die uns verletzen oder töten können. Viel mehr müßt ihr nicht wissen, um das Spiel zocken zu können.