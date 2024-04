Broken Roads im Test

Das Leben im Outback

Die erste Mission erinnert mich gleich an Fallout – wir müssen einen Techniker in eine andere Siedlung eskortieren, der das Funkgerät reparieren soll. Danach sollen wir von der Siedlung jemand anderen durch die gefährliche Wildnis zurück begleiten. Banditen und andere unfreundliche Begegnungen sind zu erwarten. Sprachausgabe (nur während eines kleinen Teils der Gespräche) ist nur in Englisch verfügbar, die Texte sind jedoch auch ins Deutsche übersetzt worden. Gesprochen wird mit leichtem australischen Akzent, ganz nett und durchaus auch ohne Spezialkenntnisse zu verstehen.

Besonders interessant finde ich die australischen Redewendungen, die in Pop-Up Fenstern (zumindest wenn ihr auf englisch spielt) erklärt werden. Während der Gespräche haben wir oft die Möglichkeit, unsere Antwort aus mehreren Möglichkeiten auszuwählen. Wir können während der Gespräche jederzeit die bereits gesprochenen Dialoge nachlesen. Womit wir beim Lesen wären – Broken Roads ist ein narratives Rollenspiel, ohne Lesen macht es wenig Sinn. Ihr solltet kein Epos wie in Planescape: Torment erwarten, aber es sind schon einige Texte zu lesen. Eure Gruppe besteht aus bis zu fünf Charakteren, die ihr mit einfachem Mausklick in Echtzeit durch die Umgebung bewegt. Bei Kämpfen wird auf rundenweise Steuerung umgestellt. Ihr könnt außerhalb der Kämpfe jederzeit auf euer Inventar, eine Übersicht über die Werte eurer Helden, das Quest Log oder die Landkarte zugreifen. Jeder Ort, den ihr besuchen könnt, ist reich an visuellen Details und Charakteren. Das genaue Untersuchen der Umgebung zahlt sich auch aus, ihr bekommt immer wieder Erfahrungspunkte für das Anschauen verschiedener Hotspots. Verbessern könnt ihr übrigens nur euren Hauptcharakter, die anderen Mitglieder eurer Gruppe leveln automatisch mit.

Die Welt erinnert an Spiele wie Wasteland 2, mit liebevoll gestalteten Örtlichkeiten wie einer Kommune voller Philosophen in einem Getreidesilo, einem Händler in einem Höhlensystem oder einer Siedlung mit unsozialen Wissenschaftlern. Viele dieser neuen Gemeinden haben ein völlig anderes moralisches System als unsere heutige (westliche) Welt. Die Dialoge sind eine der Stärken des Spieles, fast jeder Charakter hat (kurz) etwas zu erzählen, sogar die unfreundlichen Begegnungen sind wirklich gut geschrieben. Hier kommt auch das Moralsystem ins Spiel, denn ihr habt oft die Auswahl zwischen den verschiedenen Weltanschauungen. Wenn ihr euch für einen dieser Standpunkte entscheiden habt, wird eure moralische Kompassnadel tiefer in diese Perspektive hineingetrieben und bietet mehr Dialogoptionen aus dieser Denkschule. Wenn ihr aber eine Entscheidung trefft, die eurer aktuellen Philosophie zuwiderläuft, führt dies zu einer dramatischeren Abkehr von ihr.