Combat

Classified: France ’44 versucht, bei der Simulation der Kämpfe ein historisch halbwegs authentisches Gameplay zu erzeugen. Ihr erhöht eure Erfolgschance also dramatisch, wenn ihr militärischen Taktiken der realen Welt verwendet und beispielsweise Gegner in Deckung zwingt, während ein anderes Teammitglied von der Flanke angreift. Die Kämpfe sind das Herzstück des Spieles. Sie laufen klassisch rundenbasiert ab. Zuerst platziert ihr eure Soldaten, wodurch ihr bei geschickter Platzwahl bereits mit einer günstigen Position beginnen könnt. Eure Feinde sehen euch (bei bestimmten Missionen) nicht alle von Beginn an, ihr könnt euch also versteckt platzieren und möglicherweise die ersten Gegner unauffällig ausschalten, noch bevor der Rest euch überhaupt bemerkt hat. Hier spielt sowohl der Sichtbereich der Feinde als auch die Lautstärke eurer Handlungen eine Rolle. In speziellen „Stealth“-Missionen könnt ihr theoretisch auch alle Gegner lautlos einzeln beseitigen.

Jeder eurer Soldaten verfügt über Aktionspunkte, und unterschiedliche Aktionen (Bewegung, Angriff, der Einsatz spezieller Fähigkeiten) verbrauchen unterschiedlich viele davon. Nicht verbrauchte Aktionspunkte ermöglichen es euren Einheiten, in den „Overwatch“ Modus zu gehen – daher sie eröffnen automatisch das Feuer, wenn Feinde in deren Zug in ihren Feuerbereich gelangen. Deckung reduziert die Trefferwahrscheinlichkeit eurer Feinde. Wenn die Gesundheit eurer Leute auf 0 sinkt, gehen sie zu Boden. Nach drei Runden sind sie wieder einsatzfähig, werden sie dann nochmals getroffen, fliehen sie aus dem Kampf. Das ist nicht so brutal wie der (oft plötzliche) Tod bei X-COM. Habt ihr Sanitäter dabei, versorgt ihr verletzte Kameraden auch während dem Gefecht. Mit Scharfschützen könnt ihr auch Feinde in Deckung treffen.

Eine Besonderheit von Classified: France ’44 ist sein Moralsystem. Wie im richtigen Leben reagieren Soldaten nämlich auf umherschwirrende Kugeln und gehen in Deckung. Das sollte ausgenutzt werden, um rasch eure eigenen Leute strategisch günstig zu positionieren oder die kurzzeitig in einer Ecke kauernden Gegner gleich ganz zu eliminieren. Feinde mit weniger als 50% Moral haben weniger Aktionspunkte, schießen ungenauer und verursachen bei euren Einheiten auch geringeren Moralverlust.