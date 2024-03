Nightingale im Kurztest

Überleben in fremden Welten

Nachdem wir aufgrund der Überlastung des Portalnetzwerkes in einer für uns fremden Welt landen, gilt es jetzt in genau dieser zu überleben. Hierbei spielt sich Nightingale beinahe wie jedes andere Survival-Spiel. Wir pflücken, jagen und sammeln alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, und bauen uns einen ersten (provisorischen) Unterschlupf. Wer einen anderen Genre-Ableger bereits gespielt hat, wird sich hier schnell zurechtfinden. Damit wir unsere kleine Basis allerdings immer mehr verbessern können, brauchen wir “Baupläne”. Diese können wir in der schön gestalteten Welt immer wieder einmal finden, oder sogar bei den wenigen Händler mit In-Game Währung kaufen. Basics wie das Benötigen von Schlaf oder Nahrung sind natürlich genre-typisch auch dabei.

Interessant wird es dann allerdings beim Crafting. So fällt die Herstellung der verschiedenen Werkzeuge und anderen Gegenstände deutlich komplexer aus, wie ich es von anderen Ablegern gewohnt war. Zum Beispiel haben Waffen und Rüstungen immer andere Werte, je nachdem, was wir für Felle oder Hölzer verwenden. Das sorgt in der Theorie für eine noch genauere Abwägung der Ressourcen, in der Praxis klappt das allerdings nur bedingt. Das liegt daran, dass das System unnötig kompliziert ist. So ist es teilweise ein richtiger Krampf auf längere Zeit verschiedenen Dinge zu craften, da man vor lauter Zahlen schnell den Überblick verlieren kann. Außerdem werden die verschiedenen Materialien, wie z.B. Felle, alle gleich im Inventar dargestellt, was bei einem unaufgeräumten Inventar, oft zu mühsamen Suchen führt.

Die Kämpfe sind leider auch so eine Sache. Während das Gegnerdesign sehr kreativ ist, sind die eigentlichen Konfrontationen eher unspektakulär. Das liegt zuallererst an der KI der Feinde. Die sind einfach, und das muss man leider so sagen, strohdumm. Meist bleiben sie einfach stehen, verhängen sich in einem Baum oder gehen einen Hügel nicht hoch. Ich steh dann meist mit einer Fernwaffe oder Magie irgendwo rum, und schieß meine Gegner ganz einfach nieder…Spannung ist da etwas anderes. Jetzt gibt es noch den Nahkampf, doch auch der fühlt sich irgendwie nicht richtig an, da die Schläge sich so anfühlen, als würde ich die Kreaturen kitzeln wollen. Da hoffe ich noch auf ein paar Verbesserungen.