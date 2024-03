Zoria: Age of Shattering im Test

Fight & Rest

Zu Beginn des Spieles müsst ihr euren Hauptcharakter erstellen. Geschlecht, Klasse (Zauberer, Dieb, Jäger, Priester…), könnt sein Aussehen anpassen, ihm einen Namen geben und dann noch zwischen vier Schwierigkeitsgraden wählen, und schon geht es los. Die Kämpfe laufen in gewohnter Weise ab. Ihr seht das Kampfgebiet in 3D, könnt den Bildschirmausschnitt mit der Kamera in alle Richtungen bewegen sowie heran- oder hinauszoomen. Ihr bewegt eure Charaktere rundenweise, könnt die Umgebung zu eurem Vorteil ausnutzen oder Gegner von hinten angreifen. Fernkämpfer schießen aus der Entfernung, Zauberer haben eine Vielzahl an Zaubersprüchen in ihrem Repertoire. Ihr könnt Gegnern mit Magie oder Gift Schaden über die Zeit zufügen, sie betäuben, sie wütend machen sodass sie wie irre auf einen eurer Helden losgehen… all die üblichen Spielereien eben, die ein gutes klassisches Rollenspiel so spannend machen.

Zwischen den Kämpfen solltet ihr immer wieder eine Pause einlegen und euch in einem kleinen Lager am Wegesrand (oder mitten am Schlachtfeld) erholen, um euch für die nächsten Kämpfe bereit zu machen. Legt die beste verfügbare Ausrüstung an, präpariert Heiltränke, heilt eure Wunden, kocht euch was zum Essen. Euer Inventar ist enorm umfangreich, ihr findet eine Unmenge an (oft unnötigen) Sachen und könnt die alle herumtragen ohne unter der Last zusammenzubrechen. Ihr habt auch eine richtige Heimatbasis in einer verfallenen Burg, die ihr im Laufe des Spieles immer weiter ausbauen und verbessern könnt, um so neue Upgrades für eure Helden freizuschalten. Hier finden sich auch weitere Söldner, die ihr anheuern und auf eigene Missionen schicken könnt, um euch ein wenig Beute in die Burg zu bringen.

Selbstverständlich entwickeln sich eure Helden im Laufe des Spieles. Mit genügend Erfahrungspunkten können neue Fähigkeiten erlernt werden, die neue Optionen in- oder auch außerhalb von Kämpfen ermöglichen. Das Erkunden des Landes erfolgt wie die Kämpfe in 3D, die Kamera ist frei bewegbar. Ihr könnt jederzeit eine automatisch gezeichnete Übersichtskarte aufrufen, auf der wichtige Örtlichkeiten ebenso wie Questmarker ersichtlich sind. In einem Journal werden Informationen über die Spielwelt ebenso wie Gegner und umfangreiche Tutorials zur Verfügung gestellt.