Baldur’s Gate 3 im Test

Mind Flayer

Sobald die Charaktererstellung geschafft ist, beginnt recht flott das eigentliche Spiel. Wir übernehmen die Steuerung unseres eben erstellten Charakters und befinden uns in einer unangenehmen Situation. Uns wurde nämlich gerade von einem Cthulhu-ähnlichen Wesen ein ekeliger Wurm in unserem Kopf eingesetzt, während wir in einem seltsamen Fluggerät in einem kleinen Gefängnis gefangen waren. Das Fluggerät ist zwar nun nach einer Flucht durch mehrere Dimensionen schwer beschädigt und wir können uns in den brennenden Trümmern frei bewegen, aber wo zum Teufel sind wir hier? Und was für ein Parasit hat sich in unserem Gehirn eingenistet? Und wie geht es den anderen… Passagieren?

Ihr bewegt euren Charakter in Echtzeit. Nur wenn es zu einem Kampf kommt, wird auf rundenbasierte Bewegung umgestellt. Die Grafik ist unglaublich detailliert und kann in alle Richtungen gedreht werden, auch der Zoomlevel ist jederzeit anpassbar. Ihr könnt die Kamera auch mit WASD in einem relativ weiten Umkreis um euren Charakter herum frei bewegen. Hotspots werden umrandet hervorgehoben, wenn ihr mit dem Mauszeiger darauf zeigt, mit einem Druck auf „Alt“ werden Objekte in der Umgebung angezeigt. Mit den meisten Hotspots können unterschiedliche Interaktionen getätigt werden – untersuchen, attackieren, nehmen und vieles – situationsabhängig – mehr. Sehr rasch werdet ihr vor die Wahl gestellt, wie ihr in bestimmten Situationen handeln wollt. Ihr müsst euch entscheiden, und oft wird dann über den Ausgang der Aktion gewürfelt. Typisch Rollenspiel eben, aber extrem gut umgesetzt. Solche Situationen kommen sehr oft vor, und eure bisherigen Handlungen sowie euer Charakter und seine Werte beeinflussen die verfügbaren Handlungsmöglichkeiten ebenso wie die Chancen beim Würfeln. Schlichtweg genial gemacht, ich habe seit Disco Elysium nicht mehr so viel Spaß mit einem Rollenspiel außerhalb der Kämpfe gehabt. Baldur’s Gate 3 gibt euch die Freiheit, zu sein, wer ihr sein wollt, und zu tun, was ihr tun wollt. Gut oder böse, die Entscheidung liegt bei euch.