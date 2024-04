We are Football 2024 im Test

Eine darbende Nische ..

Der deutsche Fußballmanager hat es schwer. Waren die 2000er noch gefüllt mit glänzenden Perlen der Anstoß – und weniger glänzend des EA Fußball Managers – hat sich nach der Einstellung des letzteren 2013 und des Bankrotts von Ascaron 2009 nicht mehr viel auf dem Markt getan. Wer nicht ganz auf das Manager Dasein verzichten wollte, dem blieb nur der Sega Football Manager, welcher doch eher auf die Hardcore Zahlenreihen Fans abzielt.

Schließlich hat das ehemalige Ascaron Mastermind Köhler im Jahr 2021 doch wieder den Versuch einer Wiederbelebung unternommen. Das Fazit für We are Football war aber doch eher etwas seichte Unterhaltung. Drei Jahre später kann man nun über den Nachfolger We are Football 2024 sagen, dass die Kritik tatsächlich erhört wurde.

Es rollt das runde Leder

Der Spielpräsentation wurde – ganz wie im Vorbild des Sega Meisters – ein optionaler 3D Modus spendiert, zwecks Spielpräsentation. Dieser ist unterhaltsam und trägt durchaus zum Spielgefühl bei, mit diversen optional einblendbaren Infos. So ist die 2024er Version in vielen Feldern ein durchwegs gelungener Nachfolger, der die etwas fehlende Tiefe des ersten Teils ausbaut und ausbessert. Ganz so, wie man nun eine Unzahl an Gebäuden und Ausrüstungen für den Verein bauen lassen kann.

Der Vorteil des WaF ist, dass man generell auch die Manager Gelüste befriedigen kann, und nicht nur auf den reinen Trainer Aspekt schielen muss. So kann man auch ein – mehr oder minder – funktionierendes Privatleben führen, den Verein an die Börse bringen und dann den Mehrheitsanteil erwerben. Ideal für den spekulativen Trainer.