Logitech G stellt die PRO X 60 Gaming-Tastatur vor

Logitech G hat die Markteinführung der Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED angekündigt. Die kompakte Gaming-Tastatur bietet alles, was ambitionierte Pro-Gamer*innen für eine erfolgreiche Performance brauchen.

Professionelle eSports-Athlet*innen benötigen die beste Hardware, um ihre Leistung zu optimieren. Das kompakte Tastatur-Design, das nur 60 Prozent von der Größe einer normalen Tastatur einnimmt, wird bei Profis immer beliebter, weil so mehr Platz für Mausbewegungen bleibt, die für FPS-Wettkämpfe von besonderer Bedeutung sind. Eine solch kompakte Tastatur lässt sich flexibler positionieren und darüber hinaus auch leichter zu verschiedenen Turnieren mitnehmen.

„Die PRO X 60 ist die perfekte Lösung für Gamer*innen, die nach einer Tastatur suchen, die sich an jedes Setup und verschiedene Bedingungen anpasst. Außerdem ist sie auf Reisen super einfach zu transportieren. Ich liebe sie”, sagt Michaele ‚Mimi‘ Lindtrup, G2 Valorant eSports-Athletin.

Kleinere Tastaturen eignen sich zwar hervorragend für kompetitive Spiele, allerdings fehlen ihnen oft wichtige Tasten, die manche Gamer*innen benötigen. Um dieses Problem zu lösen, ist die Pro X 60 mit der innovativen KEYCONTROL Technologie ausgestattet, die Spieler*innen erweiterte Anpassungsmöglichkeiten bietet.

„Wir haben jahrelange Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Tastaturen für und mit Pro-Gamer*innen“, erklärt Brent Barry, Head of eSports und der PRO Serie bei Logitech G. „Durch die enge Zusammenarbeit mit Gamer*innen haben wir wichtige Erkenntnisse gewonnen, die eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der PRO X 60 und der Einbindung von KEYCONTROL gespielt haben. Die Tastatur hat alles, was sich professionelle Gamer*innen wünschen: ein kompaktes Design, kombiniert mit fortschrittlichen Technologien, die dafür sorgen, dass die Spieler jederzeit ihre Bestleistung abrufen können.“

KEYCONTROL wurde entwickelt, um die Möglichkeiten der Tastatur über die einer Standardtastatur hinaus zu erweitern. KEYCONTROL ist ein benutzerfreundliches Tool, das über den G HUB aktiviert, beziehungsweise gesteuert werden kann und Gamer*innen zahlreiche Anpassungsoptionen bietet. So können sie einer Taste bis zu 15 Funktionen zuweisen, die ihren individuellen Spielstil unterstützen. In Kombination mit G-SHIFT, einer fortschrittlichen Funktion, die fast jeder Taste zugewiesen werden kann, erhalten Gamer*innen Zugriff auf eine neue virtuelle Tastenebene, unter der sie ihre individuell zugewiesenen Funktionen aktivieren können. So lassen sich einer einzigen Taste bis zu 15 Befehle zuweisen, zwischen denen Gamer*innen per G-SHIFT wechseln können.



„Ich liebe die originale PRO Tastatur, aber jetzt, wo sich mein Spiel weiterentwickelt hat, wollte ich etwas Kompakteres mit einer ähnlichen Funktionsbreite, um mehr Platz für meine Maus zu haben“, sagt Emma ‚Emy‘ Choe, FlyQuest RED, Counterstrike 2 eSports-Athletin. „Jetzt, wo ich die PRO X 60 mit KEYCONTROL habe, habe ich mehr Platz für Flick Shots und kann mein Setup gleichzeitig so anpassen, dass ich keine Tasten vermisse. Ich kann es kaum erwarten, die Tastatur im Wettkampf zu nutzen.“

Die PRO X 60 bietet außerdem die bewährte Leistung und Zuverlässigkeit der kabellosen LIGHTSPEED Technologie von Logitech G. In Sachen Schnelligkeit steht diese einer kabelgebundenen Verbindung in nichts nach und selbst herausfordernde Umgebungen sind für die Technologie kein Problem.

Wenn Profi-Gamer*innen an einem Turnier teilnehmen, befinden sich oft tausende von Menschen mit RF-erzeugenden Geräten auf engstem Raum. Logitech testet LIGHTSPEED in einer hochmodernen, schallisolierten Kammer, die entsprechende Störfrequenzen erzeugt, um sicherzustellen, dass LIGHTSPEED selbst diese Herausforderung meistert. Profi-Gamer*innen können sich darauf verlassen, dass ihre Klicks und Mausbewegungen präzise erfasst und übermittelt werden, damit sie zu Höchstleistungen auflaufen können.

„Es ist äußerst wichtig, eine schnelle und zuverlässige Verbindung zu haben, wenn man an einem Wettbewerb teilnimmt“, sagt Even ‚Verhulst‘ Verhulst, TSM, Apex Legends eSports-Athlet. Eine wirklich schnelle kabellose Verbindung kann auf höchstem Niveau den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage machen.“

Die PRO X 60 ist mit optischen GX-Schaltern in taktilen und linearen Konfigurationen erhältlich, die eine schnellere Bedienung als herkömmliche mechanische Schalter und so ein noch schnelleres Gameplay ermöglichen. Im Gegensatz zu mechanischen Schaltern wird der GX Optical durch Lichtwellen ausgelöst, wodurch der Befehl sofort gesendet wird und die für mechanische Schalter erforderliche Verzögerung entfällt. Mit Präzision und Geschwindigkeit wird das Signal in dem Moment weitergegeben, in dem es ausgelöst wird. Die Schalter sind außerdem werkseitig geölt und auf ein angenehmes Spiel- und Tipperlebnis ausgelegt.

Weitere Features der PRO X 60-Tastatur:

Dual-Shot PBT-Tastenkappen

LIGHTSYNC RGB-Beleuchtung

Seperater Schalter für Game Mode

Lautstärkeregler und Mediensteuerung

Bluetooth

2:1 LIGHTSPEED Adapter

Halbfeste Tragetasche

Preis und Verfügbarkeit

Die PRO X 60 LIGHTSPEED ist in den Farben Schwarz, Weiß und Pink erhältlich. Die kabellose Gaming Tastatur ist ab sofort auf LogitechG.com sowie im stationären Handel zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 199 Euro erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter LogitechG.com.