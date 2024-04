Spielefest Wien 2024: Großes Comeback im Frühsommer

Am 15. und 16. Juni 2024 rollen im Austria Center Vienna (ACV) wieder die Würfel. Das altbekannte Spielefest Wien feiert nach einjähriger Pause ein großes Comeback.

Verteilt auf 2 Ebenen kann auf über 750 Tischen mit rund 3.500 Sitzplätzen nach Herzenslust gespielt werden. Mit am Start ist auch Österreichs größte Spielothek mit rund 2.000 Brett-, Karten- und Würfelspielen. Zahlreiche Mitmachstationen, Turniere und Showacts sorgen für ein umfangreiches Rahmenprogramm für Groß und Klein. Zeitgleich findet einen Stock höher das A1 Austrian eSports Festival statt, das Besuchern Einblicke in die digitale Spielwelt ermöglicht.

Größte Spielothek Österreichs

Herzstück des Spielefest Wien ist auch in diesem Jahr die größte Spielothek Österreichs. Über 2.000 Brett-, Karten- und Würfelspiele für alle Altersgruppen stehen den Besucher:innen während ihres Aufenthalts zur Verfügung, Spieleneuheiten ebenso wie alt bekannte Klassiker. Von einfachen Familienspielen bis hin zu komplexen Kennerspielen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wer keine Lust hat lange Regelbücher zu lesen, kann sich die „Spiele-Erklärer:innen” zur Seite holen, die nicht nur durch die Grundregeln der Spiele leiten, sondern auch bei Fragen zu Spielmechaniken zur Verfügung stehen.

Für all diejenigen, die ihr Lieblingsspiel gleich mit nach Hause nehmen möchten oder die Reisespielbibliothek vor dem nächsten Sommerurlaub noch aufstocken wollen, gibt es unter anderem bei Thalia und auch direkt bei den Ausstellern exklusive Messeangebote.

Heimische Vereine & Spieleautoren

Auch die heimische Brett- und Kartenspiel-Szene wird vor Ort vertreten sein. Zahlreiche österreichische Vereine werden an eigenen Ständen über ihre Angebote informieren und die Spiele-Erklärer:innen tatkräftig unterstützen. „Wir freuen uns, dass wir bereits im Vorfeld mit vielen österreichischen Brett- und Kartenspiel-Vereinen zusammenarbeiten konnten, die gemeinsam mit uns die Zukunft des Spielefest Wien gestaltet haben. Wir möchten den Besucher:innen dadurch die Chance geben sich vor Ort mit den Vereinen zu vernetzen und so noch mehr Menschen die Faszination des Spielens näher bringen”, meint Veranstalter Kevin Trau.

Zusätzlich zu heimischen Vereinen gibt es auch an den sogenannten „Autoren-Tischen“ die Möglichkeit, Prototypen unabhängiger Spieleautor:innen auszuprobieren. Dies bietet Besucher:innen die Möglichkeit, bis dato unveröffentlichte Spiele zu testen und gibt den Autor:innen die Chance Feedback für den weiteren Entwicklungsprozess zu sammeln.

Turniere für Tabletop & TCG Fans

Wie auch in der Vergangenheit wird das Spielefest Wien wieder ein Hotspot für Turniere in beliebten Tabletop-Titeln, z. B. Warhammer 40k und Trading Card Games (TCG) wie Magic The Gathering und Bandai’s One Piece TCG. Bei den Bewerben werden Preispools von bis zu 1.000 Euro und Sachpreise ausgeschüttet. Eine Chance für Anfänger und Profis, ihrer Leidenschaft unter Wettkampfbedingungen nachzugehen.

„Wir freuen uns, mit dem Warhammer 40k Super Major by marcus miniatures erstmals auch in Wien ein Turnier von diesem Format anbieten zu können. Spieler:innen aus ganz Europa haben sich bereits angemeldet, um sich bei uns mit den Besten der Besten messen zu können”, so Veranstalter Kevin Trau. Wer dabei sein möchten, kann sich schon jetzt über die Website des Spielefest Wien vorab anmelden oder auch direkt vor Ort.

3 Events – 1 Ticket

Alle, die nicht genug vom Spielen bekommen, können zusätzlich auf Ebene 2 das A1 Austrian eSports Festival besuchen. Hier finden sich neben der größten E-Sport Stage Österreichs zahlreiche Aussteller rund um Videospiele und E-Sport. Wer bei der ganzen Action Hunger bekommt, kann beim Food Festival vor dem Austria Center Vienna Energie für die nächste Spiele-Session tanken. Das Spielefest Wien-Ticket ist ohne Aufpreis für alle Veranstaltungen gültig.

Es wird angestrebt, die Veranstaltung nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Green Events auszurichten.

Wann: 15. – 16. Juni, Sa. 9-20 Uhr /So. 9-17 Uhr

Wo: Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien

Anreise: Aufgrund begrenzter Parkplätze wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln über U1 Station Kaisermühlen – VIC empfohlen

Online Ticketpreise: Kinder von 3 bis 12 Jahren: 6 Euro, Ermäßigtes Ticket für Schüler:innen, Student:innen, Lehrlinge, Zivil- & Präsenzdiener: 14 Euro, Erwachsene: 18 Euro

Tickets sind auf spielefest.wien erhältlich.