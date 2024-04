Alles, was wir bis jetzt über GTA 6 wissen

Welche Features sind geplant?

Da der Trailer keine Gameplay-Aufnahmen zeigt, ist wenig über die geplanten Features bekannt. Wahrscheinlich kehrt jedoch das Wanted-System mit den Sternen zurück. Wer am helllichten Tag Verbrechen begeht, bringt das Vice City Police Department gegen sich auf. Ausgestattet mit einer neuen KI wird es künftig noch schwieriger, dem VCPD zu entwischen.

Auch das Tuning aus GTA Online und Offroad-Rennen scheinen eine Rückkehr zu feiern. Zudem waren im Trailer ein Tennisplatz sowie ein Stripclub zu sehen. Wie in den vorherigen Serienteilen gibt es also vermutlich wieder Nebenaktivitäten, denen sich Spieler zuwenden können.

Beim 2002 veröffentlichten GTA: Vice City gab es noch kein Casino. In GTA Online sind jedoch Roulette, Blackjack und Three Card Poker spielbar. Es könnte sich deshalb auszahlen, im besten Online-Casino für Österreicher zu üben, um in GTA 6 eine lukrative Einnahmequelle für die Ingame-Währung zu erschließen.

Angedachtes Release: 2025

Offiziell hat Rockstar Games einen Release im Fiskaljahr 2025 ins Auge gefasst. Dies würde bedeuten, dass GTA 6 bis Ende März 2025 erscheint. Wirklich sicher ist dies aber nicht. Insider-Berichten zufolge ist die Entwicklung ins Stocken geraten, die Veröffentlichung könnte sich bis 2026 verzögern. In der Vergangenheit hat sich der Entwickler zeitlich des Öfteren verschätzt. So erschien Red Dead Redemption 2 zum Beispiel erst im Oktober 2018, ein ganzes Jahr nach dem vorgesehenen Release.

Zu Anfang erscheint GTA 6 nur für PlayStation 5 und die Xbox-Series-Konsolen. PS4 und Xbox One gehen leer aus. Gleiches gilt für die Nintendo Switch. Auch PC-Spieler müssen noch länger warten. Wie üblich priorisiert Rockstar Games die Konsolen. GTA 5 ist auf dem PC etwa erst seit 2015 verfügbar, anderthalb Jahre nach der ursprünglichen Markteinführung.

Auch wenn Videospiele am Tag der Veröffentlichung im Game Pass oder bei PlayStation Plus von sich reden machen, wird GTA 6 in keinem Abo-Modell enthalten sein. Dies hatte Publisher Take-Two auf Anfrage ausgeschlossen. Jedoch bedeutet dies nicht, dass GTA 6 nie im Game Pass auftauchen wird. Schließlich wurden die Vorgänger über die Abo-Dienste bei Xbox und Sony angeboten.

GTA 6 kehrt nach Vice City zurück

In GTA 6 verschlägt es den Spieler einmal mehr nach Vice City, das stark an Florida erinnert. Im Trailer wird zwar der fiktive Bundesstaat Leonida als Schauplatz benannt, aber Flora und Fauna verweisen klar auf Florida. Besonders deutlich ist dies an einer Inselkette zu erkennen, die an die Florida Keys erinnert. Die Social-Media-Beiträge erwähnen zudem den „Leonida Man“, was eindeutig den Florida Man auf die Schippe nimmt, ein bekanntes Meme aus dem Jahre 2013.

Leaks zufolge wird die Karte von GTA 6 die Spielwelt des vorherigen Serienteils um mehr als das Doppelte zu übertreffen. Zu Land und zu Wasser brechen mitunter Fluten und Hurrikans über die Open World herein, was es erschweren könnte, unbeschadet von A nach B zu gelangen.

Hauptcharaktere und Geschichte

Soweit bisher bekannt, schlüpfen die Spieler in die Rolle zweier Protagonisten: Jason und Lucia. Letztere findet sich zu Beginn in einem Gefängnis wieder, aus dem es möglicherweise auszubrechen gilt. Bei ihren Raubzügen kommen sich die beiden Spielfiguren näher, was in eine Beziehung mündet. Zumindest lassen Szenen im Trailer hierauf schließen.

Wann GTA 6 zeitlich spielt, ist unklar. Da allerdings soziale Medien wie Instagram und TikTok veralbert werden, muss GTA 6 eigentlich in der Gegenwart spielen. GTA: Vice City schickte den Spieler in die 80er Jahre. Vielleicht erschafft GTA 6 auch eine alternative Zeitlinie, in der soziale Medien bereits früher nutzbar waren als in unserer Welt.

Fazit: Wenige gesicherte Informationen zu GTA 6

Der Hype, den der Trailer um GTA 6 entfacht hat, ist sicher berechtigt. Auch wenn den Bildern einige Details zu entlocken sind, befinden sich Gerüchte im Umlauf, deren Wahrheitsgehalt stark anzuzweifeln ist. Wer fröhlich auf den Hype-Train aufspringt, sollte sich dessen bewusst sein und angebliche Leaks nicht für bare Münze nehmen.

Wenngleich der Release-Termin 2025 vielleicht nicht eingehalten wird, ist die Wartezeit bald überstanden. Mit dem näher rückenden Release dürften weitere Informationen aus verlässlichen Quellen durchsickern. In jedem Fall steht Grand Theft Auto 6 vor der schwierigen Aufgabe, sehr hohen Erwartungen gerecht zu werden.