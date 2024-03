ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist im Test

Lilac

Lilac, eine ehemalige Schülerin der Magier-Akademie, kann von Anfang an springen, sich abrollen, sprinten, sich an Kanten hochziehen, mit ihrem Schwert (ok, eigentlich mit dem Schwert ihrer ersten Homunculi-Freundin) zuschlagen. Weitere Fähigkeiten/Waffen werden erst im Laufe des Spieles gefunden bzw. nach erfolgreichen Bosskämpfen gelernt. Kämpfe bringen Erfahrungspunkte, wodurch sich Lilacs Charakterwerte (Lebens- und Magiepunkte, Abwehrstärke, Angriffsstärke usw.) verbessern. Feinde geben ein klares Zeichen, bevor sie angreifen, was das Ausweichen oder Blocken erleichtert. Als junges Mädchen ist Lilacs Widerstandsfähigkeit gegen Schaden nicht sehr hoch, aber sie trägt mehrere Heiltränke mit sich. Während ihres Abenteuers erwirbt sie Fähigkeiten von besiegten Gegnern und findet zusätzliche Ausrüstungsgegenstände. Relikte (wenn sie getragen werden) stärken sie noch weiter. Die Welt verzweigt sich oft in verschiedene Richtungen, aber, typisch für Metroidvanias, sind einige Teile unmöglich zu betreten, solange Lilac nicht über die erforderlichen Fähigkeiten verfügt. Glücklicherweise gibt es eine automatisch mit gezeichnete Karte, so dass man sich nicht so leicht verirren kann. Die Endgegner sind visuell beeindruckend, sie alle erfordern unterschiedliche Mechaniken, um sie zu besiegen.

Das Spiel kann an Parkbänken gespeichert werden, wie in Hollow Knight. Dabei wird nicht nur der Spielstand gespeichert, sondern auch die Gesundheit wiederhergestellt – dafür aber auch alle Gegner wiederbelebt. Die Gameplay-Mechanik ebenso wie Teile der visuellen Gestaltung scheinen deutlich von Hollow Knight inspiriert zu sein, was eine gute Sache ist. Die Gamepad-Unterstützung ist fehlerfrei, die Ultrawide-Bildschirmauflösung (21:9) funktioniert schwarzen Balken auf den Seiten, Cloud-Speicherstände sind möglich. Sprachausgabe gibt es keine, die Texte sind aber ins Deutsche übersetzt. Die Musik der japanischen Band ‚Mili‘, die bereits für den Soundtrack des Vorgängers verantwortlich waren, ist überraschend gut.

ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist ist noch im Early Access und nicht vollständig. Es spielt sich fantastisch, aber es endet nach vier Gebieten. Die bereits im Spiel zugänglichen Gebiete sind toll gemacht. Lilac stößt bei ihren Abenteuern auf eine verlassene Stadt, entdeckt Laboratorien, durchforscht eine große Zauberakademie und eine riesige Fabrik. Die Entwickler planen, das restliche Spiel in rund sechs Monaten fertig zu haben. Ich bin gespannt!