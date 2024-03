Millennia im Test

Immer diese vielen Handlungsmöglichkeiten

Euer Reich generiert jede Runde ein bestimmte Anzahl von Ressourcen. Diese müsst ihr nun investieren. Lieber in den Aufbau einer Armee stecken, oder doch die Wirtschaft ankurbeln und neue Gebäude in euren Städten errichten? Im Stadtverwaltungsbildschirm entscheidet ihr euch, wo die vorhandenen Arbeiter eingesetzt werden. Holz aus dem Wald holen oder doch lieber Nahrung im Feld anpflanzen? Hier wählt ihr auch aus, ob ein neues Gebäude gebaut werden soll. Mit einem Rechtsklick bewegt ihr eure Einheiten über die Karte und erforscht die Umgebung. Bei Kämpfen mit feindlichen Einheiten wird ein Feld eingeblendet, in dem ihr die Armeen seht, wie sie sich gegenseitig bekämpfen. Schaut ein wenig aus wie einst bei den Klassikern – Battle Isle oder Panzer General – allerdings mit ganzen Armeen und unterschiedlichen Einheiten, nicht nur 1vs1 Kämpfen.

Sowohl für eine leistungsfähige Wirtschaft als auch eine starke Armee wird Forschung benötigt. Und hier greifen die Systeme ineinander – um eine große Armee aufzubauen, benötigt ihr eine starke Wirtschaft im Hintergrund, die wiederum umso leistungsfähiger ist, je bessere Technologien ihr zur Verfügung stehen. Aber auch die Armee benötigt dringend die neuesten High-Tech Waffen, um jeden Gegner nicht nur mit Masse, sondern auch mit überlegenen Waffen besiegen zu können. Ein Ritter versenkt in Millennia definitiv keinen Flugzeugträger. Millennia erfordert also – wie jedes gute 4X-Spiel – die dauernde Abwägung, in was ihr eure beschränkten Ressourcen investieren wollt. Euer Reich generiert regelmäßig Wissen, das ihr dann wiederum in bestimmte Technologien investieren könnt. Habt ihr in einem Zeitalter genügend Technologien erforscht, könnt ihr in das nächste Zeitalter voranschreiten. Das Prinzip ist hier wie bei Age of Empires, nur dass ihr nicht unter Zeitdruck agiert und die Informationsbildschirme in Millennia recht gut gemacht sind und euch bereits viel über die Vorteile von neuen Technologien/Zeitaltern usw. mitteilen. Darüber hinaus sind die Zeitalter nicht vorgegeben – ihr entscheidet, in welches Zeitalter ihr voran rückt, und da gibt es auch fiktionale Epochen mit neuen Technologien und Ressourcen (außerirdische Besucher? Steampunk? Unterwasserstädte?). Ebenso rücken auch alle anderen Völker in die neue Epoche vor. Ihr könnt eure Regierungsform sowohl verbessern als auch später ganz ändern. Wer immer schon gnadenloser Anführer in einer Diktatur sein wollte, kann diese Fantasie hier in Ruhe ausleben – mit all den Vor- und Nachteilen, die so eine Regierungsform mit sich bringt.

Wenn ihr alles erledigt habt, beendet ihr euren Zug. Anfangs geht das noch recht schnell, später kann euch ein Zug schon eine ordentliche Zeit lang beschäftigen. Kein Problem im Einzelspielermodus – aber bei mehreren Mitspielern geht das ordentlich in die benötigte Zeit. Online-Multiplayer ist möglich, aber aktuell nur rundenweise. An einem Simultanmodus wird aber gearbeitet. Einen Hotseat-Modus für bis zu acht menschliche Spieler (die hoffentlich viel Zeit zum Spielen haben…) auf nur einem Rechner gibt es aber ebenso. Bei der Online-Variante müssen beide Spieler bei ihrem Paradox Account angemeldet sein. 21:9 Auflösungen werden super unterstützt, und Millennia ist ein Spiel, bei dem der größere Bildschirm auf den Seiten auch überaus nützlich ist, um eine bessere Übersicht zu haben. Wie bei Paradox üblich, folgen neue Inhalte wohl später mit DLC. Einen Expansion Pass (mit Inhalten, die später erscheinen sollen) gibt es bereits jetzt zu kaufen.