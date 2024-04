Razer Firefly V2 Pro – Gaming Mauspad mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Mit dem Razer Firefly V2 Pro präsentiert uns Razer das erste vollständig LED-hintergrundbeleuchtete Gaming Mauspad.

Das Firefly V2 Pro setzt durch seine Beleuchtung, die durch das mattierte Finish veredelt wird, neue Standards und liefert auf seiner gesamten Oberfläche strahlende Farben.

Das Firefly V2 Pro wurde für Präzision und Geschwindigkeit entwickelt und verfügt über eine reibungsarme, mikrotexturierte Oberfläche, die ideal für optische Sensoren geeignet ist. 15 eigenständige und individuell mit Razer Chroma RGB anpassbare Beleuchtungszonen sorgen für ultimative Immersion durch dynamische und Ingame-reaktive Lichteffekte.

Zusätzlich verfügt das Firefly V2 Pro über einen USB-A Port, der perfekt für den Dongle einer kabellosen Maus geeignet ist. Das abnehmbare USB-C-Kabel bietet Gamern die volle Flexibilität, was die Stromversorgung des Mauspads oder das Laden einer Maus angeht. Selbst bei hitzigen Gefechten ist Stabilität durch die rutschfeste Unterseite sicher und sorgt so dafür, dass das Firefly V2 Pro in keinem RGB-Setup fehlen darf.

WARUM: Das Razer Firefly V2 Pro wurde für Gamer entwickelt, die Innovation und Style in ihrem Gaming Setup vereinen möchten. Sein komplett beleuchtetes Design sorgt für beeindruckende visuelle Effekte, während die mikrotexturierte Oberfläche eine optimale Sensorperformance und Gameplayerfahrung sicherstellt. Durch Razer Synapse bietet das Firefly V2 Pro umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten der Beleuchtung und erlaubt es Gamern dadurch, die ultimative immersive Gamingatmosphäre zu schaffen.

WANN: Ab sofort erhältlich

WO: Razer Firefly V2 Pro

Razer.com, RazerStores und ausgewählte Händler

Razer Firefly V2 Pro – White Edition

Exklusiv erhältlich auf Razer.com und in RazerStores

PREIS: 109.99€ UVP