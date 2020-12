PlayStation Plus-Titel im Januar 2021

PlayStation Plus Collection

PlayStation Plus-Mitglieder kommen in den Genuss eines neuen Angebots für PS5 – die PlayStation Plus Collection. PS5-Besitzer mit PlayStation Plus können sich eine ausgewählte Sammlung mit 20 PS4-Spielen kostenlos herunterladen. Die PlayStation Plus Collection ist ein zusätzlicher Bonus zu den existierenden PS4-Vorteilen, die Mitglieder zu einem Abonnementpreis erhalten – es entstehen keine zusätzlichen Abonnementkosten. Sobald ein Spiel aus der PlayStation Plus Collection eingelöst wurde, ist es so lange spielbar, solange eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft vorherrscht.