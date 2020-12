Jahreswechsel trotz Corona: Tipps was ihr zu Silvester tun könnt

Tipp 1: Zocken

Okay, das kommt jetzt nicht unerwartet, denn immerhin zählen Computer- und Videospiele zu unserer Lieblings-Freizeitbeschäftigung, also warum sollten wir ausgerechnet zu Silvester darauf verzichten? Mit The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Spider-Man: Miles Morales und Cyberpunk 2077 (PC-Version) sind auch heuer tolle Games erschienen, die man unbedingt gespielt haben sollte. Oder ihr macht es wie unser Dave und zockt einfach unser Spiel des Jahres 2018, ganz einfach weil es für ihn das beste PS4-Exklusive ist und er es vor dem Umstieg auf die PlayStation 5 unbedingt noch einmal durchspielen will.

Silvester sollte man aber nicht unbedingt alleine verbringen, deswegen könnt ihr euch als Alternative auch in eines der unzähligen MMOs einloggen. Spiele wie Final Fantasy XIV veranstalten aktuell ganz spezielle Events, wie die Himmelswende, bei dem ihr ganz besondere Items abstauben können. In The Elder Scrolls Online wird noch bis 5. Jänner das Neujahrsfest gefeiert. Hier könnt ihr euch dann über ein Portal bei der Impresaria direkt zu einem Festzelt teleportieren lassen und dort gemeinsam mit anderen Spielern das Jahr ausklingen lassen. Noch nicht offiziell angekündigt ist, aber die Gerüchte verdichten sich bereits, dass es auch heuer in Fortnite wieder zu einem ganz speziellen Event kommen wird. Letztes Jahr wurde zu jeder vollen Stunde eine Diskokugel heruntergelassen und mit Feuerwerk die Jahreszahl in den Himmel geschrieben. Wir sind gespannt, was sich Epic Games heuer einfallen lässt.

Wer lieber doch gemeinsam mit Familie oder Freunden zocken will, der kommt 2020 sicher nicht am Online-Mehrspieler-Deduktionsspiel Among Us! vorbei. Das kleine Indie-Game ist nicht nur auf fast allen Plattformen verfügbar, sondern für Smartphones (iOS, Android) auch kostenlos und natürlich wird Online-Gaming sowie Cross-Play unterstützt. Das Spielprinzip muss auch nicht lange erklärt werden: Die Teilnehmer müssen auf einer Karte Aufgaben in Form von Minispielen absolvieren, werden dabei aber von einem oder mehreren “Imposters” sabotiert. Ziel ist es, die Übeltäter zu entlarven, bevor diese die restliche Crew gemeuchelt haben. Eine Partie dauert nicht sehr viel länger als 10 Minuten und ist deshalb der ideale Zeitvertreib, bis dann endlich die Pummerin und der Donauwalzer erklingen.