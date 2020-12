Filmkritik: Soul

Die Weihnachtszeit wird oft als Zeit der Besinnung beschrieben, als Zeit der Ruhe und vor allem der Zeit des In-Sich-Kehrens. Genau darauf legt das neue Abenteuer Soul auf Disney+ sein Hauptaugenmerk und stellt die Frage: Was macht uns eigentlich … zu uns?

Inhalt

Musiklehrer Joe Gardner lebt für die Jazzmusik. Sie ist der Mittelpunkt seines Lebens, und er träumt bereits seit Jahren davon, nicht im kleinen Klassenzimmer, sondern auf der großen Bühne zu musizieren. Bisher könnte er davon jedoch nicht weiter entfernt sein – bis sich eines Abends ein ehemaliger Schüler bei ihm meldet. Als erfolgreicher Schlagzeuger ist dieser auf der Suche nach einem neuen Pianisten für den nächsten wichtigen Auftritt. Er bittet seinen alten Lehrer um ein erstes Vorspielen, welches Joe mit Bravour meistert. Endlich geht es bergauf in Joes Leben. Kurz jedenfalls, bis er – freudig gestimmt – auf dem Heimweg direkt in einem offenen Kanalloch landet.

Aus der Traum, weil Leben vorbei! Schwupps landet Joe in einer anderen Dimension. Oder besser gesagt: seine Seele, welche vom Körper getrennt wurde! Er findet sich in The Great Beyond wieder als einer von vielen auf einem Förderband auf dem Weg zum großen weißen Licht. Joe will sich jedoch nicht von so etwas lapidarem wie seinem Tod von dem großen Auftritt abbringen lassen und ergreift spontan die Flucht.

Dies bringt ihn jedoch nicht zurück ins Reich der Lebenden, sondern ins The Great Before. Hier bilden sich Seelen in ihren Leidenschaften und Persönlichkeiten aus, bevor sie sich auf den Weg auf die Erde machen. Dabei begegnet Joe während seiner Erkundungen einer Seele namens “22” – mit depressiver Sicht auf das Leben, überzeugt davon, dass es hier oben im Nebel eh viel besser wäre. Um wieder nach Hause zu finden, muss Joe sich nun als Mentor von “22” beweisen und die beiden starten in ein unvorhergesehenes Abenteuer.

Um euch nicht die Vorfreude auf den eigenen Soul-Abend zu nehmen, werden wir hier auf weitere Details oder Spoiler des Films verzichten!