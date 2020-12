Let’s Sing 2021 im Test

Let’s Party

In Sachen Spielmodi muss sich Let’s Sing 2021 sicherlich nicht verstecken. In “Classic” geht es Solo oder im Multiplayer darum, die richtigen Töne zu treffen und dafür möglichst viele Punkte zu kassieren. Ganz neu ist der „Legend-Mode“, in dem man gegen KI-Gegner um die Wette singen darf. Dabei müssen insgesamt 16 Herausforderer, drei Standardherausforderungen und danach ein finales Duell gegen jeden Gegner absolviert werden. Darüber hinaus gibt es noch Teamkämpfe, Duette oder das “Mix Tape 2.0”, ein innovativer Spielmodus bei dem verschiedene Medleys dynamisch generiert werden. Solltet ihr einmal nicht den Drang zum Singen verspüren, dann könnt ihr euch im Modus “Jukebox” einfach nur die Musikvideos ansehen oder eine eigene Playlist kreieren. Wer alleine zuhause sitzt und trotzdem gerne gegen andere Sänger in einem Wettstreit antreten will, der darf das im Onlinemodus “World Contest” tun. Hierbei können Punkte für eine Rangliste gesammelt werden. Da diese Variante aber nur asynchron funktioniert, darf man sich keine direkten Duelle erwarten, es werden lediglich die Ergebnisse miteinander verglichen.

In Sachen Präsentation kann Let’s Sing 2021 mit den Original-Videos der Interpreten punkten, welche zumindest akustisch keinen Anlass zur Kritik geben. Ganz anders ist es um die Bildqualität bestellt, welche aufgrund der starken Komprimierung doch etwas leidet – zwar nicht so sehr, dass damit der Spielspaß gemindert wird, aber teilweise deutlich wahrnehmbar. Für etwas zu nervig habe ich die animierten Avatare im Comic-Look empfunden. Auch wenn man mit Levelaufstiegen immer mehr davon freischalten kann, darauf hätte ich gut und gerne verzichten können. Grundsätzlich geht die Optik von Let’s Sing 2021 trotzdem in Ordnung, eine wirklich stimmige Gesamt-Kulisse, wie beispielsweise in Just Dance, sollte man sich aber nicht erwarten. Gleiches gilt für die Gesangserkennungstechnologie von Voxler. Die Erfassung der Stimmen funktioniert zwar insgesamt recht zuverlässig, ist aber meiner Meinung nach einen Tick zu nachsichtig.