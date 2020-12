Cyberpunk 2077 im Test

Night City – Stadt ohne Hoffnung

Cyberpunk 2077 ist ein Rollenspiel, dass seine Schwerpunkte auf Narrativ und Atmosphäre setzt. Mit Erfolg, denn Night City ist ein Leviathan genährt von Not und Elend seiner Bewohner. Es gibt keinen Zweifel daran, dass in einer Welt die von Konzernen regiert wird, der Mensch nicht mehr als Produkt oder den Endkonsumenten darstellt und keinen Platz für das Glück seiner Bewohner bietet.

Ich habe diese Atmosphäre des Cyberpunks in mich aufgesaugt wie ein Schwamm. Deshalb so gut wie jedes Log gelesen, dass ich in die Finger bekam, jeder Werbung im Fernsehen gelauscht, welche in ihrer sozialkritischen Absurdität sehr an jene aus Paul Verhoevens Robocop erinnern, selbst die Ladebildschirme, von denen es nicht viele gibt, erzählen Geschichten und zeichnen eine Gesellschaft am Rande des Erträglichen.

Night City ist voller Leben und wer die Ohren offen hält und den Bewohnern lauscht, wird merken, dass nicht nur Vs Schicksal von Problemen gezeichnet ist. Einer der berührendsten Momente, den ich für mich erleben durfte, war das Gespräch zwischen einem Vater und seinem Sohn, am Grabe der Mutter. Verzweifelt versuchte das verbliebene Elternteil dem Kind zu erklären, dass die Mutter nun fort und im Himmel sei. Worauf das Kind entgegnete, dass das ja nicht heißen muss, dass er sie nicht mehr sehen kann, denn der Dad eines Schulfreundes sei auch gestorben und er kann immer noch mit ihm reden. Der Sohn spricht dabei ohne vom “Sichere deine Seele” Programm, einem Verfahren bei dem das Bewusstsein eines Sterbenden auf einen Chip gebrannt wird, zu wissen. Als der Vater dem Kind erklärt, dass sie sich diesen Himmel nicht leisten können, eskaliert das Gespräch auf herzzerreißende Art und Weise.

Ein verhältnismäßig kleiner Moment, im Vergleich zu dem, was sonst noch in Night City passiert, doch vielleicht entwickelte es gerade deswegen so einen Impact für mich, denn ich saß mit Tränen in den Augen vor dem Bildschirm.