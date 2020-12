Xbox bei den Game Awards 2020

Enthüllungen und Ankündigungen

The Initiative kündigt Perfect Dark an

Im Laufe der Show stellte das Team von The Initiative Perfect Dark vor, mit dem sie eine der beliebtesten IPs der Videospiel-Geschichte in die neue Generation heben. Das engagierte Team besteht aus einigen der talentiertesten Spieleentwicklern der Branche, die eine Leidenschaft für Storytelling, World Building und legendäre Spielmomente teilen. Mehr Details zu Perfect Dark findest Du hier.

Der Master Chief betritt die Arena in Fortnite

Große Ankündigungen für alle Halo-Fans in Fortnite: Niemand geringeres als der legendäre Master Chief betritt die Arena in Fortnite Season 5. Mit ihm kommt das neue The Master Chief-Outfit und das Master Chief-Set – das nächste Kapitel in der Fortnite Gaming Legends-Serie. Weitere Details zu der Ankunft des Master Chiefs in Fotnite erfährst Du hier.

Der Microsoft Flight Simulator erscheint auf Xbox Series X|S im Sommer 2021

Zum ersten Mal überhaupt starten Sim-Fans und Hobby-Piloten auch auf Konsole in die Lüfte mit dem Microsoft Flight Simulator auf Xbox Series X|S. Bereits im Sommer erlebst Du die meisterhafte Simulation auf demselben Performance-Level wie Sim-Fans auf ihrem PC. Weitere Details zum Microsoft Flight Simulator auf Konsole erfährst Du hier.

Erlebe Cyberpunk 2077 in Forza Horizon 4

Gemeinsam mit unseren Kollegen von CD Project Red feiern wir den Launch von Cyberpunk 2077. Und weil wir den Sprung in die technisierte, düstere Dystopie gar nicht abwarten können, dreht eines von Night Citys kultigsten Fahrzeugen jetzt auch in Forza Horizon 4 seine Runden. Um dieses besondere Fahrzeug freizuschalten, halte in der Nähe von Edinburgh Ausschau nach einem mysteriösen Event namens _NIGHTCITY.EXE_.

Feier die Game Awards mit Rabatten und Demos

Zur Feier des Tages gibt es die Game Award Sales. Sichere Dir bis zu 67 Prozent Rabatt auf einige der Spiele, die während der aktuellen oder den Vorjahres-Shows erwähnt, gezeigt oder nominiert wurden. Und als wäre das noch nicht genug, erscheinen einige der bei den Game Awards 2020 gezeigten ID@Xbox-Spiele auch direkt als spielbare Demo im Microsoft Store.

Gameplay-Debut zu Warhammer 40.000: Darktide

Bereits im Xbox Game Showcase im Juli erhielten Fans einen ersten Einblick in Warhammer 40.000: Darktide. Jetzt folgt der mit Spannung erwartete erste Gameplay-Trailer des neuen, kooperativen Action-Titels für vier Spieler. Erkunde die düstere Stadt Tertium, kämpfe Dich durch Horden von Gegnern und tauche 2021 auf Xbox Series X|S in das kultige Warhammer-Universum von Fatshark ein.

Among Us wird Teil des Xbox Game Pass für PC

Einer der größten Gaming Hits 2020 wird Teil des Xbox Game Pass für PC. Wie Innersloth auf den Game Awards bekannt gab, landet der Multiplayer-Titel Among Us für 4 bis 10 Spieler 2021 in der beliebten Spielebibliothek. Gemeinsam mit Deinen Freunden bereitest Du Euer Raumschiff für den Abflug vor – doch ihr habt einen blinden Passagier an Bord. Weitere Infos zu Among Us im Xbox Game Pass findest Du hier.

Weitere Details zu kommenden Spielen und aktuelle News aus dem Xbox-Kosmos erfährst Du auf Xbox Wire DACH.