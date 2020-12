Cyberpunk 2077 im Vorabtest

Der Pfad eines Lebens

Cyberpunk 2077 ist ein Rollenspiel. Ich erwähne es deshalb nochmals so explizit, weil viele mit denen ich im Laufe der Jahre über Cyberpunk 2077 gesprochen habe, von einem Shooter im Geiste eines Call of Duty in einer schicken Openworld ausgehen. Dies ist nicht der Fall! Ja, es wird aus der Egoperspektive gespielt und man kann es als Shooter mit viel Action spielen, aber im Hintergrund laufen komplexe Rollenspielmechaniken ab. Das heißt Werte, Skills und auch ein wenig Glück sind der Schlüssel zum Erfolg. Headshots sind meist nur beim Schleichen mit der richtigen Ausrüstung ein Instant-Kill, im Kampf verursachen Treffer am Kopf zwar höheren Schaden, aber sind nicht augenblicklich tödlich.

Wie bei den meisten RPGs üblich, besitzt auch Cyberpunk 2077 einen Charakter-Editor. Dieser bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten (ja, auch die berühmt-berüchtigte Penisgröße) zur individuellen Gestaltung unseres Charakters. Ich habe fast eine Stunde gebraucht um meinen V zu gestalten, obwohl ich schon eine recht genaue Vorstellung hatte, wie V aussehen sollte. Ich wollte etwas zwischen Adam Jensen aus Deus Ex: Human Revolution und der Figur des Frenchie aus der Serie The Boys. Das Ergebnis kann sich, meiner Meinung nach, sehen lassen. Schade nur, dass man V selbst kaum zu Gesicht bekommt. Hauptsächlich im Menü, dem Fotomodus (mit dem ich einige Fotos für diesen Artikel gemacht habe), im Auto, speziellen Spiegeln und gaaanz selten in Zwischensequenzen. Finde ich ein klein wenig schade. Zwar verstehe ich diese Entscheidung in Bezug auf die Immersion, aber ich hätte einen Mittelweg wie in der Deus Ex Reihe bevorzugt. So hätte ich meinen Helden zumindest in den Dialogszenen gesehen.

Nach der Charaktererstellung kann man einen aus insgesamt drei Lebenspfaden auswählen. Wie man meiner Storyzusammenfassung entnehmen konnte, entschied ich mich für Streetkid. Ich wuchs in den Straßen Night Citys auf und kenne die Gesetze der herrschenden Gangs. Diese Entscheidung bestimmt nicht nur den Prolog in Cyberpunk 2077, sondern schaltet gelegentlich in manchen Dialogen alternative Antworten frei, die den Pfad zu interessanten Lösungsansätzen ebnen können.

Das Gameplay stellt uns vor viele Aufgaben, die wir auf unsere Weise lösen können: Knallen wir ab, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, oder schleichen wir uns ungesehen rein und erfüllen die Mission ohne gesehen zu werden. Als Fan der Deus Ex Reihe ist es natürlich eine Frage der Ehre, lautlos wie ein Kätzchen meinen Feinden ans Leder zu rücken!