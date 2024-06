Die Prince of Persia-Reihe erwacht zu neuem Leben

Mit umfangreichen Updates zu Prince of Persia: The Lost Crown, The Rogue Prince of Persia und dem Remake von Prince of Persia: The Sands of Time zollt die Reihe den Fans Tribut.

Heute nacht hat Ubisoft mehrere Updates zu Prince of Persia veröffentlicht. Von großen kostenlosen Updates zu Prince of Persia: The Lost Crown und The Rogue Prince of Persia bis hin zu Vorfreude und Aufregung rund um das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time, bestätigte die Reihe, dass ihre Popularität nie größer war.

Prince of Persia: The Lost Crown

​Das mit Spannung erwartete kostenlose Update Göttliche Prüfungen ist jetzt für alle Spielerinnen und Spieler von Prince of Persia: The Lost Crown verfügbar. Es fügt 22 neue Expertenherausforderungen hinzu, in denen die Spieler:innen ihre Fähigkeiten auf die Spitze treiben können! Die Spielerinnen und Spieler können nun die Halle der Gedenkstätten durch eine spezielle Tür im Haven betreten und aus vier Gruppen von Herausforderungen wählen. Diese Herausforderungen werden nach und nach schwieriger und sind mit einzigartigen Bedingungen ausgestattet. Egal, ob es sich um Platforming, Rätsel, Kämpfe oder sogar neu überarbeitete Bosskämpfe handelt, es wird keine leichten Siege geben! Spielerinnen und Spieler, die die nach und nach freigeschalteten Prüfungen im Spiel bereits abgeschlossen haben, erhalten direkten Zugang zu allen Herausforderungen auf einmal, und zwar in ihren vorhandenen Spielständen. Vier neue Amulette und Outfits werden die Spielerinnen und Spieler belohnen, die es geschafft haben, den überarbeiteten Boss am Ende eines jeden Sets zu besiegen. Zudem gibt es einen Ausblick auf den zukünftigen Story-DLC Mask of Darkness, der im September 2024 für alle Plattformen erscheinen wird.