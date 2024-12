Erstes Gameplay zum Koop-Heist-Shooter Den of Wolves

Das schwedische Entwicklerstudio 10 Chambers hat während der Game Awards 2024 den ersten Gameplay-Trailer zu ihrem kommenden Spiel Den of Wolves vorgestellt.

Die Entwicklung wird von Creative Director Ulf Andersson geleitet, seines Zeichens Schöpfer der gefeierten Heist-Games Payday: THE HEIST and PAYDAY 2. Der Trailer beginnt mit einer weitläufigen Aufnahme von Midway Citys Skyline, die von Corporations dominiert wird. Riesige Hochhäuser, versehen mit den Logos mächtiger Unternehmen, ragen bis über die Wolkendecke hinaus, und bereiten die Bühne dieses ambitionierten neuen kooperativen Heist-Games. Und schon geht es los mit dem Heisting-Gameplay.

Den of Wolves ist ein First-Person-Shooter mit 4-Spieler-Koop, der das Heist-Genre durch die Kombination von traditionellem Infiltrations-Gameplay mit einzigartigen neuronalen Hacking-Elementen weiterentwickelt.

„Auch wenn meine Reise mit PAYDAY: The Heist und PAYDAY 2 begann, so ist es doch über 10 Jahre her. Ich habe mich also als Entwickler und Kreativer weiterentwickelt. Den of Wolves ist ebenso stark von unserem letzten Spiel, GTFO, geprägt wie von den PAYDAY-Tagen. Wir werden das, was ein Heist-Game sein kann, was ein Heist überhaupt sein kann, auf ein neues Niveau heben. Irgendwann haben Banken als Ziel schlicht ausgedient“, so Ulf Andersson, Creative Director bei 10 Chambers.

Den of Wolves spielt in Midway City, einer Freihandelszone, die 2035 durch das Project HOPLON gegründet wurde. Die auf dem abgelegenen Midway-Atoll im Pazifischen Ozean errichtete Stadt wurde als Reaktion auf eine Reihe verheerender, KI-gesteuerter Cyberangriffe erbaut, die Anfang der 2030er Jahre fast zum Zusammenbruch der Weltwirtschaft geführt hätten. Was als Hochsicherheitszone für Unternehmen begann, um kritische finanzielle und technologische Infrastrukturen zu schützen, hat sich zu einer dystopischen Metropole entwickelt, in der Unternehmen mit unbegrenzter Macht und minimaler Kontrolle agieren.

„Auch wenn Den of Wolves kein Open-World-Spiel ist, haben wir viel Zeit und Aufwand in den Aufbau der Welt gesteckt, welche die Spieler umgibt. Angefangen bei der ausführlichen Hintergrundgeschichte, warum wir dort sind, wo wir sind, bis hin zu den Marken und Unternehmen, welche die Stadt prägen – all das kommt mit eigener, unabhängiger Backstory“, sagt Oscar J-T Holm, Co-Founder von 10 Chambers. “Selbst wenn man kein Fan der Story ist, glauben wir, dass allein das Wissen um diese Geschichten einen starken Anreiz bilden, zu spielen.“

Spieler erkunden verschiedene Bezirke von Midway City, jeder mit eigenem Charakter und geprägt von den Interessen der kontrollierenden Corporations. Der erste Bezirk, der zum Launch verfügbar sein wird, ist der Promise District, der von der mächtigen USTMAN SACS Corporation kontrolliert wird. Der Promise District zeichnet sich durch dramatisches vertikales Design aus, in dem der soziale Status die Höhe des Lebensraums bestimmt – von den luxuriösen oberen Etagen, die der Unternehmenselite vorbehalten sind, bis hin zu den verfallenden Slums darunter. In dieser Umgebung voller extremer Ungleichheit und Konzernkontrolle müssen die Spieler fortschrittliche Überwachungssysteme und korrupte Sicherheitskräfte überwinden, um ihre Heists durchzuführen.

Am Ende des Trailers wird ein Release-Datum enthüllt… zumindest teilweise.

„Das kryptische Release Date im Trailer ist eine Hommage an eine Zeit der klassischen First-Person-Shooter, als Entwickler ihre Spiele einfach erst veröffentlichten, wenn sie fertig waren. In der heutigen Branche voller überstürzter Veröffentlichungen wollen wir transparent mit den Herausforderungen der Spieleentwicklung umgehen. Den of Wolves erscheint im Steam Early Access – sobald es eben fertig ist.“ so Robin Björkell, Communications Director bei 10 Chambers.

Weitere Informationen über Den of Wolves gibt es unter www.denofwolves.com.