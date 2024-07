NEXON und NEXON Games haben ihren Free-to-Play-Looter-Shooter The First Descendant weltweit für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X|S, PC via Steam und NVIDIA GeForce NOW veröffentlicht.

Jetzt können Spieler auf der ganzen Welt sich als Descendants dem Kampf gegen die außerirdischen Invasoren anschließen, um das Überleben der Menschheit zu sichern und den Kontinent Ingris entweder im Einzelspieler-Modus oder im Online-Multiplayer-Koop zu schützen.

The First Descendant entführt die Spieler auf den Kontinent Ingris, wo sie gegen riesige Colossi und die außerirdischen Vulgus-Invasoren um das Überleben der Menschen kämpfen. Fans erleben in den Missionen eine atemberaubende Geschichte und werden mächtiger, um nach und nach das Mysterium um die Descendants zu lüften. The First Descendant schafft eine einzigartige und wunderschöne Atmosphäre mit grafisch eindrucksvollen Spielfeldern, die mit der Unreal Engine 5 entwickelt wurden. In diesen Arealen bekommen Spieler einen Eindruck eines Ortes, an dem Realität und Fantasie koexistieren.

The First Descendant ist mit NVIDIA DLSS 3.5 mit Ray Reconstruction, Raytracing und NVIDIA Reflex erhältlich. NVIDIAs fortschrittliche AI-Technologie verbessert die Raytracing-Bildqualität und steigert die Leistung auf GeForce-RTX-GPUs. Bei höchsten 4K-Einstellungen und vollständig aktivierten Raytracing-Effekten erhöht DLSS 3.5 die Bildrate auf GPUs der GeForce-RTX-40-Serie durchschnittlich um das 2,7-fache. NVIDIA Reflex reduziert zudem die Systemlatenz um bis zu 55% und macht Gameplay noch reaktiver. Mit dem neuen GeForce-Game-Ready-Treiber kann es ab Launch direkt losgehen.