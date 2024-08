gamescom 2024 – Unser Eindruck von NVIDIA GeForce

Weitere RTX-News

Dragon Age™: The Veilguard erscheint mit Raytracing, DLSS 3 und Reflex und Dune: Awakening startet mit DLSS 3 und Reflex.

FINAL FANTASY XVI kommt ebenfalls auf den PC, was bedeutet, dass die Welt von Valisthea und das Spektakel jedes Eikon dank DLSS 3, DLAA und Reflex noch nie so gut ausgesehen haben. Außerdem können Spieler bereits vor der Veröffentlichung des Spiels am 17. September eine Demo herunterladen, die einen Vorgeschmack darauf gibt, wie sehr das Spiel mit diesen Features noch besser wird. Wer keine optimale Hardware hat, kann das Spiel auch auf GeForce NOW genießen.

Zahlreiche neue Spiele sind mit DLSS 3 und Reflex auf dem Weg, so dass es für jeden Spieler das perfekte Spiel mit bestmöglicher Leistung gibt:

Der neueste GeForce-Game-Ready-Treiber bietet Day-1-Support für Black Myth Wukong, Star Wars™ Outlaws, FINAL FANTASY XVI, Concord und Warhammer 40.000: Space Marine 2 enthält. Die GeForce-Game-Treiber gibt es unter „Drivers“ in der NVIDIA App Beta, GeForce Experience oder GeForce.com. So sind Spiele von Anfang an optimal spielbar.

Unser Fazit

NVIDIA auf der gamescom 2024 war ein echtes Highlight für uns und bringt auch in den nächsten Monaten viele technische Highlights für Spieler und Besitzer einer NVIDIA-Grafikkarte, also freut euch auf spannende Gaming-Momente.