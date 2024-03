Gord – The Alliance DLC im Test

Das am 17.08.2023 erschienene Spiel Gord hat bei unserem Test ja nicht unbedingt für grenzenlose Begeisterung gesorgt, da es an einigen Kinderkrankheiten gelitten hat, die den Spielspaß negativ beeinflusst haben. Inzwischen haben die polnischen Entwickler von Covenant.dev aber einiges an Arbeit in die Verbesserung des Spielflusses gesteckt und vor allem mit den großen Patches 1.3 (18.09.23) sowie 1.4. (25.10.23) viele Fehler behoben, zusätzliche Inhalte implementiert und Feintuning vorgenommen. Nun sind wieder einige Monate vergangen und neben dem Patch 1.5 ist nun auch die erste Erweiterung mit dem Namen Gord – The Alliance herausgekommen. Ist es nun an der Zeit, dem Spiel eine Chance zu geben?

Das Szenario ist jedenfalls ziemlich einzigartig. In Gord bauen wir in jeder Mission eine kleine Siedlung mitten in einer abgelegenen und von feindseligen Ureinwohnern/Monstern bevölkerten Gegend. Die Monster stammen direkt aus der slawischen Mythologie. Wir bauen die üblichen Gebäude (Holzfällerhütte, Fischerhütte, Heilbad, Bar, Wachturm, Tempel, diverse Kasernen usw.) und steuern jeden unserer Bewohner direkt. Jeder hat einen eigenen Namen, jeder hat umfangreiche Charakter-Werte. Gord ist also quasi ein Basisbauspiel mit Rollenspielelementen. Wir bauen unsere Siedlung und erforschen mit unseren Einwohnern gleichzeitig auch das umgebende Land, wo es recht viel zu entdecken gibt.