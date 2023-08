Gord im Test

Vielfältig warens die Gord Leut

Dabei hängt das Überleben des Gord (auf gut Deutsch Siedlung) von jedem der Bewohner ab. Diese haben recht Sims-like alle ihre diversen Eigenschaften, was sie mögen und was nicht, als auch die Fähigkeiten, die sich mit Gebrauch verbessern. Gebraucht werden sie denn auch all überall in den diversen Bauten des Gord, sobald man einen Bau in der Befestigung errichtet, kann man die Bewohner dem Bau zuweisen und diese nehmen damit den Beruf an. Im Notfall kann man jedoch auch jeden der verschiedenen Gordler in den Kampf schicken, wo alle relativ wild aufeinander eindreschen. Taktik sucht man in Gord eher vergebens. Die im Kampfe verlorene Lebenskraft regeneriert sich auch von selbst beziehungsweise mit der Hilfe einiger Bauten um einiges leichter als die Psyche der Dörfler. Erschwert wird des Dorfbauers Aufgabe dann auch noch durch diverse Dilemmas, in denen man Story Entscheidungen treffen, die – üblicherweise – nicht immer gute Ergebnisse mit sich bringen. Schafft man all dies jedoch wieder erwarten, sind die Gefolgsleute glücklich und können sich sogar vermehren. Dann muss man sich noch zusätzlich um die Aufzucht der Kleinen kümmern.. welche natürlich auf lange Sicht für das Bestehen des Gord wichtig sind.

Glauben oder Keulen

Im weiteren Spielverlauf kann man denn auch mehr und mehr der eigentlich unkämpferischen Dörfler zu wehrhafteren Berufen berufen. Oder auch deren Glauben stärken, welcher – je nach Ausrichtung – Beschwörungen und sonstige magische Unterstützungen durch Gebete im Tempel ermöglicht. Erfüllt man alle Ziele des Szenarios werden die Untergebenen sich auf die Suche nach frischen Weidegründen im nächsten Szenario machen. Soll heißen, die Charaktere kann man mitnehmen, alles erbaute muss man hinter sich lassen.