Undawn: Großes Inhaltsupdate erscheint am 24. August

Level Infinite und LightSpeed Studios laden Überlebende ein, einen ersten Blick auf Desert Fury zu werfen. Es ist das erste große Inhaltsupdate für das kostenlos spielbare Open World-Survival-RPG Undawn.

Das riesige Inhaltsupdate enthält eine neue Karte, neue Fraktionen, neue Gegner, eine neue Geschichte („The Abyss”) und vieles mehr. Die neue Karte bringt Spieler in die goldene Wüste, wo Mitglieder eines Raven-Unterschlupf eine dunkle Bedrohung für die Menschheit entdeckt haben. Eine Gruppe an Überlebenden kommt zusammen, um diese Monstrosität zu untersuchen.

Deutsche und französische Sprachunterstützung erscheint ebenfalls mit dem nächsten Update. Dies erlaubt es noch mehr Spielern, die Postapokalypse in Undawn in ihrer eigenen Sprache zu erleben. Desert Fury erscheint am 24. August.

In Undawn arbeiten Spieler in einer Welt, die von Infizierten überfallen wurde, mit anderen Überlebenden zusammen. Das Spiel kombiniert PvP- und PvE-Gameplay, bei dem Spieler sowohl die wandernden Horden als auch gegnerische Menschen abwehren müssen, um in der apokalyptischen Einöde zu überleben. Mit der Unreal Engine transportiert Undawn die Überlebenden in eine riesige Umgebung voller einzigartiger und nahtlos ineinander übergehender Terrains und Ökosysteme. Mit dem robusten Building-System, das über 1.000 Arten an Möbeln, Gegenständen und Strukturen bietet, bauen Spieler gemeinsam ihr Gehöft und gründen eine neue Zivilisation.

Alle Neuigkeiten gibt es auf der offiziellen Website.