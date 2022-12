Just Dance 2023 im Kurztest

Just Dance – einfach tanzen – der Name ist Programm. Ziel ist es, die Bewegungen der Tänzer am Bildschirm so exakt wie möglich zu reproduzieren und damit möglichst viele Punkte zu generieren. Aber keine Sorge, wenn ihr nicht so agil wie ein John Travolata oder gelenkig wie Jennifer Lopez seid. Da nur die Bewegung der Controller erfasst werden, kann man auch schummeln, indem man lediglich die vorgegebenen Handbewegungen ausführt. Derart nachgetanzte Choreografien werden mit Punkten und Sternen belohnt.

Wie jedes Jahr ist der Song-Katalog sicherlich einer der wichtigsten Kriterien für den Neukauf. Wie in den Vorjahren besteht dieser auch in Just Dance 2023 aus insgesamt 40 Lieder mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, quer durch alle Musikrichtungen. Ava Max, Dua Lipa sowie BTS sind genauso vertreten wie Evanescence, Linkin Park oder die Imagine Dragons. Natürlich wird auch dieser Katalog wieder nicht jedem gefallen, ich persönlich finde ihn aber sehr abwechslungsreich und gut gelungen. Hier gleich die komplette Song-Liste: