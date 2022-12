The Callisto Protocol im Test

Lebenslang ohne Gerichtsverfahren

Als Pilot eines Transportraumschiffes hat man eigentlich ein ruhiges Leben. Außer man transportiert Dinge, die man nicht transportieren sollte. Und scheinbar haben wir genau so etwas an Bord, als unser Raumschiff von ein paar Typen geentert wird, die verzweifelt nach etwas suchen… unser Raumschiff stürzt nach kurzem Kampf auf einen abgelegenen und eisigen Mond mit dem Namen Callisto, unser Co-Pilot überlebt den Absturz nicht und wir werden zwar gerettet aber gleich ohne Prozess in eine lokale Gefängnisanstalt gebracht. Nicht undbedingt der rechtsstaatliche Weg… aber bevor wir noch irgendwas tun können, bricht auch schon die Hölle in der Gefängnisanstalt aus. Wir waren wohl nach der Einlieferung und Erstbehandlung im Gefängnis ein paar Stunden (oder Tage?) ohnmächtig und haben nichts mitbekommen. Als wir aufwachen, liegen Wachroboter zuckend und brennend am Boden und können nur „Error, Error“ von sich geben, Gefängnisinsassen erschlagen sich gegenseitig, überall sind kleine Feuer ausgebrochen und weite Teile des Gefängnisses sind zerstört. Das Gefängnis befindet sich im Lockdown. Was ist hier passiert? Wir haben keine Ahnung, aber zum Glück ist unsere Zellentür offen und wir können mit der Erkundung beginnen. Scheinbar sind einige der Insassen auch in irgendeiner Weise mutiert und laufen nun Amok und greifen alles und jeden an, den sie nur sehen.