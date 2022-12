Forspoken – erste Eindrücke

Welcome to Athia

Wir spielen eine junge Frau mit dem Namen Frey, die direkt aus ihrem Leben im heutigen New York in das mittelalterliche Fantasy Reich von Athia teleportiert wird. Sie hat keine Ahnung warum – allerdings hängt es wohl mit dem goldenen Armreif zusammen, den sie am Arm trägt und nicht ablegen kann. Nachdem das Ding dann auch noch mit ihr zu reden beginnt ist klar, dass es sich nicht um einen Plunderarmreifen aus dem 1 Euro Shop handelt. Nur Frey kann das Armband – Cuff – hören, und es entwickeln sich rasch witzige Gespräche zwischen Frey und Cuff. Cuff hat keine Ahnung was ein Handy ist (es funktioniert eh nur mehr die Kamera…), Frey hat keine Ahnung, wie sie Magie nutzen kann. Die beiden ergänzen sich also perfekt, und gleichzeitig wird in den Gesprächen auch ein wenig von der Hintergrundgeschichte präsentiert. Detailliert kann man sich allerdings im Archiv über die Story, Gegner, Ausrüstungsgegenstände, Orte usw. informieren, in dem parallel zum Spielfortschritt neue Themen freigeschalten werden.

Das Land Athia steht am Rande des Abgrundes. Eine mächtige und geheimnisvollen Kraft, genannt der Bruch, verdirbt alles, was sie berührt, einschließlich der Bewohner von Athia und der Tantas, der einst gütigen Matriarchinnen, die nun als böse und wahnsinnige Zauberinnen über das Land herrschen. Der Bruch hat sich bereits fast über das gesamte Land gelegt. Frey kommt zu Beginn in die Stadt Cipal, einer der letzten Orte, der noch nicht vom Bruch verdorben wurde. Schon seit Jahren sind keine Menschen mehr von außerhalb in die Stadt gekommen. Daher ist sie dem Council verdächtig und wird gleich einmal in den Kerker geworfen, aber auch sehr rasch von einer ihr wohlgesonnenen Bürgerin, Johedy, befreit. Diese hat erkannt, dass Frey sich offensichtlich auch außerhalb der Stadt bewegen kann, ohne vom Bruch korrumpiert zu werden. Scheinbar ist Frey gegen die Auswirkungen des Bruches immun – ob das an ihrem geheimnisvollen Armband liegt? Nachdem wir den nach uns suchenden Wachen entwichen sind, versprechen wir unserer neuen Freundin, ihr bei der Suche nach ihrer Familie außerhalb der Stadt zu helfen. Wir lernen auch ein junges Mädchen kennen, das uns einen Weg aus der Stadt heraus zeigt.