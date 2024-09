KRAFTON startet den PUBG Nations Cup 2024

KRAFTON, Inc. wird am 06. September den PUBG Nations Cup (PNC) 2024, einen internationalen eSports-Wettbewerb für PUBG: BATTLEGROUNDS, starten.

Der deutsche Kader ist bereits bekannt: René „Braexco“ Rehling, Tim „Myca“ Bodenseh, Christian „Itzz_ChrizZ“ Blank, Jan „PaiinZ“ Kösters und Ivo „Kowo“ Schenk (Coach) werden im PNC 2024 für Deutschland antreten.

Der PNC 2024 findet vom 06. bis 08. September 2024 in der Peace Hall der Kyung Hee University in Seoul, Südkorea, statt. Nach dem PNC 2023 im vergangenen Jahr wird auch die diesjährige Veranstaltung in Seoul stattfinden und als Hauptevent der Game eSports Seoul (GES) 2024 dienen, einer neuen Initiative der Stadt zur Förderung der Gaming- und Esports-Branche.

An der Veranstaltung nehmen 16 Nationalmannschaften aus der ganzen Welt teil. Südkorea, der Titelverteidiger, wird neben anderen starken Teams wie England teilnehmen. Sie alle bestehen aus Spielern, die auf der internationalen Bühne schon Erfolge feierten. Besonders erwähnenswert ist, dass Indonesien nach zweijähriger Abwesenheit zum PNC zurückkehrt und Norwegen sein Debüt gibt, das bei den Fans große Aufmerksamkeit erregt.

Bei der PNC 2024 werden insgesamt 18 Spiele ausgetragen, davon sechs pro Tag. Die endgültige Rangliste wird durch die Kombination von Kill-Punkten und Platzierungspunkten aus allen Spielen ermittelt. Das Grundpreisgeld beträgt 300.000 $, zusätzlich werden 25 % der Einnahmen aus dem Verkauf von PNC 2024-Artikeln unter den Teams entsprechend ihrer Endplatzierung aufgeteilt.

Als Hauptevent von GES 2024 wird der PNC 2024 verschiedene Teilnahmeprogramme für die Bürger von Seoul anbieten. Darüber hinaus werden in Zusammenarbeit mit der PNC 2024 IP und den Maskottchen von Seoul, Haechi und Seoul Friends, Merchandising-Artikel hergestellt und verkauft, deren Erlös für wohltätige Zwecke gespendet wird.

Zur Feier des PNC 2024 werden verschiedene Veranstaltungen stattfinden. Fans können täglich um 16 Uhr (KST) in der Lobby des Veranstaltungsorts an Fan-Meetups mit den Spielern teilnehmen. Außerhalb des Veranstaltungsortes wird es Bereiche geben, in denen die Besucher verschiedene KRAFTON-Spiele spielen können, darunter PUBG MOBILE und Dark and Darker Mobile. Zudem wird es Merchandise-Stores geben.

Auch Online-Events werden angeboten, darunter die Pick’em Challenge, bei der die Fans die vier besten Teams vorhersagen können, und ein virtuelles eSport-Simulationsevent Fantasy League. Zu den Preisen gehören Gaming-Sessel und verschiedene PUBG-Artikel.

Die PNC 2024-Matches beginnen jeden Tag um 18 Uhr (KST) und werden auf dem offiziellen YouTube-Kanal von PUBG eSports, auf Twitch und TikTok übertragen.

Weitere Details zum PNC 2024 sind auf der offiziellen PUBG eSports-Website https://www.pubgesports.comzu finden.