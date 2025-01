Mortal Kombat 1 Pro Kompetition: Saison 2 angekündigt

Warner Bros. Games, NetherRealm Studios und RTS kündigen heute den Zeitplan und weitere Programmdetails für die Mortal Kombat 1 Pro Kompetition: Saison 2 an, wodurch das globale eSports-Programm von Mortal Kombat 1 seine Rückkehr feiert.

Kämpfer und Kämpferinnen aller Ränge haben eine Chance darauf, einen Teil des Preisgelds in Höhe von 255.000 $ zu gewinnen, indem sie an den zahlreichen Live-Events in Nordamerika, Lateinamerika, Südamerika und Europa sowie den Online-Events teilnehmen.

Saison 2 beginnt mit der Pro Kompetition Mexiko, einem Präsenzevent in Mexiko-Stadt am 22. Februar. Der Wettbewerb findet seinen Höhepunkt schließlich in der Final Kombat World Championship, die für September 2025 angesetzt ist. Für weitere Informationen oder eine Anmeldung für eines der Events, kann man den Online-Hub der Mortal Kombat 1 Pro Kompetition besuchen.

Außerdem wurde ein neuer Trailer für die Mortal Kombat 1 Pro Kompetition: Saison 2 veröffentlicht, in dem Höhepunkte der vergangenen Events sowie ein erster Blick auf die anstehenden Gastkämpfer Conan der Barbar und Terminator T-1000 gezeigt werden. Conan der Barbar wird am 21. Januar als Teil des frühzeitigen Zugriffs der Erweiterung „Mortal Kombat 1: Khaos Reigns“ veröffentlicht. Ab dem 28. Januar wird er zudem für alle Spieler und Spielerinnen verfügbar sein. Mit dem Aussehen des Schauspielers Arnold Schwarzenegger, der den riesigen Krieger im Film Conan der Barbar (1982) spielt, wird der Titelcharakter im Turnierspiel verfügbar sein, sobald die 2. Saison des Turniers gestartet ist. Der offizielle Gameplay-Trailer für Conan der Barbar, wo Spieler und Spielerinnen mehr zu diesem mächtigen Kämpfer erfahren können, feiert sein Debüt im morgigen Kombat Kast. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung von Terminator T-1000 wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Der Weg zur Final Kombat World Championship setzt sich aus vier unterschiedlichen Pfaden zusammen. Es werden 10 Präsenzevents stattfinden, bei denen es jeweils 1-gegen-1-Doppeleliminierungsgruppen geben wird, in denen Spieler und Spielerinnen sich Punkte für ihre Platzierung auf der weltweiten Rangliste verdienen können. Die besten acht Spieler und Spielerinnen mit den meisten Ranglistenpunkten von Präsenzevents verdienen sich einen Platz beim Final Kombat.

Übersicht der Präsenzevents der Mortal Kombat 1 Pro Kompetition:

Pro Kompetition Mexico – Mexiko-Stadt, Mexiko (22. – 23. Feb.)

– Mexiko-Stadt, Mexiko (22. – 23. Feb.) Viennality – Wien, Österreich (1. – 2. März)

– Wien, Österreich (1. – 2. März) Texas Showdown – Houston, Texas (28. – 30. März)

– Houston, Texas (28. – 30. März) gamescom latam – São Paulo, Brasilien (30. April – 4. Mai)

– São Paulo, Brasilien (30. April – 4. Mai) Combo Breaker! – Chicago, Illinois (23. – 25. Mai)

– Chicago, Illinois (23. – 25. Mai) CEO Fighting Game Championships – Orlando, Florida (13. – 15. Juni)

– Orlando, Florida (13. – 15. Juni) Brussels Challenge – Brüssel, Belgien (Frühling/Sommer 2025)

– Brüssel, Belgien (Frühling/Sommer 2025) Evo 2025 – Las Vegas, Nevada (1. – 3. August)

– Las Vegas, Nevada (1. – 3. August) Blink Respawn – Santo Domingo, Dominikanische Republik (Sommer 2025)

– Santo Domingo, Dominikanische Republik (Sommer 2025) VSFighting – Birmingham, Vereinigtes Königreich (Sommer/Herbst 2025)

Der Sieger oder die Siegerin des „Pro Kompetition“-Events der Evo sichert sich automatisch einen Platz beim Final Kombat gewinnen.

Zudem können Spieler und Spielerinnen auch online an „Pro Kompetition“-Turnieren basierend auf ihrem Standort teilnehmen, die über Divisionen und Unterdivisionen verfügen, die nach geografischen Regionen unterteilt sind, einschließlich North American League (Nordamerika – Osten und Nordamerika – Westen), InterKontinental Kombat (Osteuropa, Westeuropa, Ozeanien und Mittlerer Osten) und Liga Latina (Brasilien, Mexiko, Südamerika – Norden und Südamerika – Süden). Jede regionale Division veranstaltet zwei Online-Qualifikationsevents und ein regionales Online-Finale, bei dem sich 10 Online-Spieler und -Spielerinnen einen Platz beim Final Kombat verdienen können, zwei Gewinner der North American League, vier Gewinner von InterKontinental Kombat und vier Gewinner der Liga Latina. Zu beachten ist, dass die Teilnahme an Online-Turnieren keine Punkte für die weltweite Rangliste einbringt. Spieler und Spielerinnen müssen an einem der 10 Präsenzevents teilnehmen, um sich Punkte für ihre Ranglistenplatzierung verdienen zu können.

Der letzte Platz für das finale Event wird dem Sieger oder der Siegerin des „Last Chance Qualifier“-Events (LCQ) vorbehalten, einem offenen Präsenzturnier, das am Standort von Final Kombat ausgetragen wird. Der Sieger oder die Siegerin des LCQ rundet die Liste der Finalisten für Final Kombat auf 20 Teilnehmer ab.

Die 20 Spieler und Spielerinnen, die am Final Kombat teilnehmen, werden in vier Gruppen mit jeweils fünf Spielenden aufgeteilt und müssen in einem Rundenturnierformat gegeneinander antreten. Die besten Zwei jeder Gruppe, insgesamt acht, qualifizieren sich im Anschluss für die letzte Runde, in der sie in einem Doppeleliminierungsformat gegeneinander antreten, bei dem alle Spieler und Spielerinnen von der Seite des Siegers beginnen. Der Sieger oder die Siegerin der letzten Runde, wird zu guter Letzt zum Final Kombat World Champion gekrönt. Der genaue Zeitplan und der Standort des Final Kombat werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Die Pro Kompetition ermöglicht es Fans, Partien von sehr hohem Niveau beizuwohnen und hitzige Kämpfe mitzuerleben, die sich mit mehr als 100 Stunden über 20 Tage voller Live-Wettkämpfe erstrecken. Die Partien können auf YouTube.com/MortalKombat und Facebook.com/MortalKombat verfolgt werden.

Teilnehmende der Pro Kompetition dürfen in den Turnierpartien mit Charakteren von Mortal Kombat 1: Khaos Reigns antreten, der neuen Erweiterung für Mortal Kombat 1, die neueste Ausgabe des von Kritikern gefeierten Mortal-Kombat-Franchises, entwickelt von den preisgekrönten NetherRealm Studios. Mortal Kombat 1: Khaos Reigns ist jetzt digital für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC (Steam und Epic Games Store) verfügbar, einschließlich einer Story-Erweiterung mit den spielbaren Charakteren Cyrax, Sektor, Noob Saibot, Ghostface, Conan der Barbar (ab dem 21. Jan. verfügbar) und Terminator T-1000 (Veröffentlichungsdatum wird noch bekannt gegeben).

Für weitere Informationen zur Mortal Kombat 1 Pro Kompetition: Saison 2 kann der Online-Hub besucht werden. Mehr über Mortal Kombat 1: Khaos Reigns gibt es auf MortalKombat.com.