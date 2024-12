Neuer Trailer zu Shadow of the Road veröffentlicht

Publisher Owlcat Games, Games hat heute zusammen mit Entwickler Another Angle Games einen neuen Trailer zu Shadow of the Road veröffentlicht.

Der künstlerische Mix aus cRPG und rundenbasierter Taktik ist in einer alternativen Version des Japans aus dem Jahr 1868 angesiedelt. Der neueste Trailer für Shadow of the Road bietet einen tieferen Einblick in die weitläufigen Karten voller bekannter und fantastischer Sehenswürdigkeiten, stellt das komplexe Dialog-System vor und zeigt das intensive rundenbasierte Kampfsystem, auf das sich Spieler freuen können.

In Shadow of the Road werden Spieler in eine faszinierende alternative Version Japans im 19. Jahrhundert gezogen, zu einer Zeit, als der Boshinkrieg gerade sein bitteres und blutiges Ende nahm. Die Spielwelt kombiniert Tradition mit Moderne, japanische Mythologie mit Steampunk und behandelt zudem den Konflikt zwischen Shogun und Tennô. Die bunte Truppe an Abenteurern sorgt für jede Menge spannende Geschichten in einer dynamischen und zauberhaften Welt, in der die eignen Entscheidungen die Zukunft mitgestalten.