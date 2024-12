Path of Exile 2 ist in den Early Access gestartet

Der Early Access für Path of Exile 2 ist gestartet und bietet sechs Charakterklassen, verschiedene Endgame-Inhalte und Couch-Koop mit vollem Cross-Play und Cross-Progression auf allen unterstützten Plattformen.

Ein düsteres Abenteuer wartet auf die Spieler:innen, die Kampagnen allein oder in einer Gruppe von bis zu sechs Personen bestreiten möchten. Die Spieler:innen können in Path of Exile 2 zwischen Mönch, Krieger, Waldläuferin, Söldner, Hexe oder Zauberin wählen. Jede Klasse kann im Laufe des Spiels in zwei verschiedene Rollen aufsteigen, was bei der Beseitigung von Monsterwellen im Endgame nach Abschluss der Kampagne hilft.

Zwanzig Jahre nach dem ursprünglichen Path of Exile ist der verlassene Kontinent Wraeclast von der Zerstörung befreit worden. Doch der Graf von Ogham, angelockt durch das Versprechen von Macht, bringt erneut Zerstörung über das Land, was dazu führt, dass sich Untote erheben, Monster mutieren und der Wahnsinn um sich greift.

Unter dem dunklen Einfluss der Verderbnis verhängt der Graf Todesurteile gegen alle, die ihn in Frage stellen. Um den Fängen der Henker zu entkommen und zu überleben, müssen die Spieler:innen die Saat der Verderbnis, die Quelle der Zerstörung, aufspüren.

In der Early-Access-Phase warten 50 Bosse und 400 Monstertypen sowie sieben verschiedene Endgame-Systeme für Path of Exile 2, darunter die Ascension Trials, Delirium, Rituals und mehr. Ein zweiter Kampagnen-Schwierigkeitsgrad mit dem Namen Cruel Difficulty wird ebenfalls hinzugefügt. Dieser ermöglicht es Exiles, Wraeclast in einer viel anspruchsvolleren Umgebung mit größeren Belohnungen neu zu entdecken.

Spieler:innen können verlorene Zivilisationen entdecken und verschiedene Endgegner in dem mit Spannung erwarteten Action-RPG bezwingen, das auf PC, Steam, PlayStation, Xbox und im Epic Games Store erhältlich ist.

Mehr Informationen gibt es hier: https://pathofexile2.com.